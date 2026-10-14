Vyriausybė nusprendė įšaldyti šių Rusijos oligarchų lėšas ir turtą

Užsienio reikalų ministerijos (URM) siūlymu, sankcijos oligarchams taikomos iki 2027 metų pabaigos.
Kaip rašė BNS, rugsėjo pabaigoje jie įtraukti į nepageidaujamų asmenų Lietuvoje sąrašą.
Tokį sprendimą Vilnius priėmė Europos Sąjungai išbraukus juos iš „juodųjų sąrašų“.
Lietuva jų išbraukimui nepritarė ir susilaikė balsavime dėl šio sprendimo. Panaikinus ES sankcijas, jų atžvilgiu Lietuvoje nebeliko Bendrijos lygmeniu taikomo lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo.
„Pabrėžtina, kad Lietuva nuosekliai pasisako prieš bet kokius išbraukimus iš ES sankcijų sąrašo politiniu pagrindu“, – teigia URM.
Pasak ministerijos, Latvija ir Estija jau pritaikė šiems asmenims nacionalines sankcijas.
Europinės sankcijos A. Usmanovui ir M. Fridmanui panaikintos reikalaujant kelioms valstybėms.
Paryžiaus pareigūnai kaip prašymo atšaukti sankcijas A. Usmanovui motyvą nurodė „nacionalinio saugumo“ interesus, tačiau atsisakė viešai pateikti daugiau detalių.
Kaip pranešė laikraštis „Financial Times“, šis reikalavimas gali būti susijęs su galimu susitarimu dėl Prancūzijos piliečių, laikomų Azerbaidžane, paleidimo.
Liuksemburgas, pasak diplomatų, sankcijų M. Fridmanui atšaukimo reikalavo dėl to, kad šis oligarchas padavė šalį į teismą dėl 15 mlrd. eurų žalos atlyginimo už jo turto įšaldymą pagal ES sankcijas.
Latvijos vyriausybės duomenimis, A. Usmanovas yra įtakingas Rusijos verslininkas, turintis ryšių su Rusijos režimo vadovu Vladimiru Putinu, ir yra pagrindinis „USM Holdings“ akcininkas.
M. Fridmanas taip pat įvardijamas kaip Rusijos prezidentui V. Putinui artimas verslininkas ir pagrindinis „Alfa Group“ akcininkas.
Iš „juodųjų sąrašų“ išbraukusios minėtus oligarchus, ES valstybės narės rugsėjo pabaigoje sutarė trejiems metams pratęsti sankcijas beveik 3 tūkst. asmenų ir subjektų, susijusių su Rusijos agresija.
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