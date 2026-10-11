Vyriausybė leido LSS ir toliau naudotis patalpomis Vilniaus Naujamiestyje

LSS šiose patalpose veikia nuo 2016 metų. Ankstesnė panaudos sutartis baigia galioti šių metų lapkritį.
Patalpos priklauso valstybei, o jas pagal patikėjimo sutartį valdo Vytauto Didžiojo universitetas. Universiteto taryba tolesniam patalpų perdavimui LSS pritarė.
A. Vivulskio g. 36 esančių patalpų bendras plotas – 206,32 kv. metro.
Jose dirba apie 13 Lietuvos studentų sąjungos darbuotojų, vykdoma studentų atstovavimo bei Lietuvos studento pažymėjimo gamybos, administravimo ir išdavimo veikla.
LSS šiomis patalpomis galės naudotis iki 2030 m. sausio 1 d.
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