Vyriausybė dėl audros paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu

Sprendimas priimtas pritarus Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vertinimui, Žemės ūkio ministerijos iniciatyva. Ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovu paskirtas NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas.
„Pagrindinis tikslas, kad padėtume realiai mūsų žemės ūkio subjektams dėl išskirtinių sąlygų, negalintiems įvykdyti įsipareigojimų, taip pat dėl kreipimosi į Europos Komisiją bei galimybes pasinaudoti valstybės rezervo lėšomis nuostoliams kompensuoti arba sumažinti“, – posėdyje kalbėjo žemės ūkio ministras.
Kęstučio Mažeikos teigimu, pirminiais duomenimis, didžiausia žala pasėliams yra Vakarų Lietuvoje, kur paveikta nuo 30 iki 60 proc. pasėlių.
„Pagal tai daroma prielaida, kad galėjo nukentėti apie 56 tūkst. ha ir daugiau pasėlių“, – teigė K. Mažeika.
Pasak jo, nuostoliai pupų augintojams gali siekti 150 tūkst. eurų, be to, sutrikus elektrai viename iš paukštininkystės ūkių nugaišo 30 tūkst. broilerių, o nuostolis siekia apie 400 tūkst. eurų.
„Nuostoliai padaryti ne tik hektarams, pasėliams, bet ir turime informaciją apie tai, kad vien Panevėžio rajono savivaldybės duomenimis, preliminariai padaryta žala ir išvartyta ne mažiau kaip 100 ha sodų. Audra, elektros tiekimo sutrikimai tiesiogiai paveikė ir gyvulininkystės, paukštininkystės sektorių“, – sakė K. Mažeika.
„Gavom informaciją dėl grybų augintojų patirtų nuostolių dėl elektros nebuvimo, kur nukentėjo visas derlius“, – sakė jis.
Be to, paveiktas vandens tiekimas, karvių fermos, ūkių ventiliacija, pašarų produkcijos laikymas ir šaldymas.
„Situaciją dėl nuostolių masto skaičiavimo komplikuoja ir komunikacijų bei ryšio interneto trikdžiai, tą informaciją sunku momentiškai surinkti ir su kiekvienos stoties pajungimu gauname tam tikrą porciją informacijos iš tų regionų, kur atsitiko vienokia ar kitokia žala“, – kalbėjo K. Mažeika.
Ministras taip pat pabrėžė, kad keturios savivaldybės jau yra paskelbusios ekstremalią situaciją, bet padariniai fiksuojami ir kituose rajonuose.
Pasak Vyriausybės pranešimo, ekstremalioji situacija paskelbta atsižvelgiant į rugpjūčio 22 dieną per Lietuvą praūžusios audros – itin smarkaus vėjo ir lietaus – padarinius.
Jos paskelbimas leidžia efektyviau koordinuoti pagalbos priemones ir netaikyti paramos mažinimo ar kitų sankcijų už įsipareigojimus, kurių dėl ekstremalių aplinkybių ūkininkai negalėjo įvykdyti.
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