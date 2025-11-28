VSAT vadas: Lukašenkos režimas pasitelkia nusikaltėlius ir Lietuvoje

„(Autoritarinio prezidento Aliaksandro – BNS) Lukašenkos režimas, norėdamas pasiekti savo tikslus, pasitelkia nusikaltėlius ir Baltarusijos, ir Lietuvos pusėje. Dėl to mes ir kalbam apie kovą ir su tomis grupuotėmis, kurios užsiima kontrabanda apskritai Lietuvoje, ir kontrabanda oro balionais konkrečiai“, – LRT radijui penktadienį teigė pasieniečių vadas.
Vidaus reikalų ministerija praėjusios savaitės pradžioje pranešė, jog buvo surengta VSAT pareigūnų koordinuojama operacija, kurios metu jungtinės teisėsaugos pajėgos vykdė plačios apimties veiksmus užkardant iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidinamą kontrabandą bei išaiškinant tuo užsiimančius asmenis.
Šioje operacijoje dalyvavo daugiau kaip 100 teisėsaugos institucijų pareigūnų, kurie atliko daugiau kaip 30 kratų Vilniaus ir Druskininkų savivaldybėse bei Varėnos ir Šalčininkų rajonuose, taip pat vykdė kitus veiksmus.
Pasak R. Liubajevo, tai tik vienas iš šiuo metu tarnybų atliekamų veiksmų.
„Bet ta operacija suteikė labai daug informacijos, reikšmingos informacijos, toliau tęsti veiksmus“, – sakė jis.
Kontrabandos oro keliu užkardymui vidaus reikalų ministro įsakymu yra sudaryta jungtinė tyrimo grupė, kurioje dirba VSAT, policijos, muitinės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Ši VSAT koordinuota operacija buvo viena iš grupės vykdomų tęstinių priemonių.
Anot pasieniečių vado, pareigūnai dėl veiksmų užkardant kontrabandą sulaukia grasinimų ir net veiksmų.
„Galėčiau, pavyzdžiui, pateikti pavyzdį, kai gadinamos transporto priemonės pareigūnų, kurie veikia pasienio ruože. Tai, sakykime, toks kerštas šitų nusikaltėlių, kurie užsiima kontrabanda ar kitokia neteisėta veikla“, – tikino jis.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo maždaug mėnesiui uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, nusprendė ją atverti dešimčia dienų anksčiau nei planuota. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo praėjusio ketvirtadienio vidurnakčio.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
„Mes matome ir hibridinių veiksmų apraiškų. Tai nėra naujiena, Baltarusijos režimas ne pirmą kartą organizuoja hibridinę ataką prieš Lietuvą ir tie veikimo metodai iš esmės nesikeičia“, – teigė R. Liubajevas.
Jis priminė migrantų antplūdį į rytines ES nares, kuris iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
