Vokietijos ambasadorius: mūsų įsipareigojimas Lietuvoje išvystyti brigadą – iškaltas akmenyje

„Mūsų įsipareigojimas ne vėliau kaip iki 2027 m. pabaigos Lietuvoje perkelti visą operacinio pajėgumo brigadą yra iškaltas akmenyje“, – LRT televizijai sakė C. Zimmermannnas.
Anksčiau Vokietijos žiniasklaida skelbė apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje.
Vėliau pranešta, jog Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius ketina nurodyti karius į Vokietijos šarvuotąją brigadą Lietuvoje perkelti privalomai, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje.
Anot ambasadoriaus, pilnas Vokietijos brigados užpildymas yra šalies nacionalinių interesų klausimas.
„Įsivaizduokite save jį vietoje – anksčiau niekada negyvenote užsienyje, jūsų žmona arba partneris turi darbą, jūsų vaikai lanko mokyklą. Manau, tai rimtas žingsnis, turime suteikti jiems šiek tiek laiko. Tačiau būkite tikri – spragas užpildysime, nes tai nacionalinio intereso klausimas“, – tikino C. Zimmermannas.
„Ypač ieškome specialistų – informacinių technologijų ir kitų sričių, o juos rasti nėra taip paprasta“, – tikino ambasadorius.
Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis, šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80 proc. pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje.
Trūkstant darbuotojų, taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotes, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus.
Ministerija pranešė apie pastebimą savanorių paraiškų skaičiaus augimą nuo balandžio pabaigos – tarnauti brigadoje savanoriškai pasisiūlė daugiau nei 2,5 tūkst. karių.
ELTA primena, kad Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
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