Vilniuje ir Alytuje bus minimos kario savanorio Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės

Ryte Alytuje bus laikomos mišios Šv. Angelų Sargų bažnyčioje, vėliau Sausumos pajėgų orkestras ir Alytaus muzikos mokyklos mokinys Ąžuolas Vaičaitis atliks muzikinius kūrinius kariui savanoriui atminti.
Alytuje priešpiet taip pat bus surengta pagerbimo ceremonija prie A. Sakalausko kapo.
Tuo metu Vilniuje 17–19 val. Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) karių garbės sargyba budės A. Sakalausko žūties vietoje, prie paminklinio akmens netoli Seimo.
Vakare prie paminklinio akmens vyks pagerbimo ceremonija, A. Sakalausko atminimas bus pagerbtas tylos minute ir atminimo salvėmis. Ceremonijoje dalyvaus ir kalbės Seimo pirmininkas Juozas Olekas, kario savanorio Artūro Sakalausko artimieji, Nepriklausomybės Akto signatarai, Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės vadovybė, Lietuvos kariuomenės pajėgų ir dalinių vadai, Lietuvos laisvės gynėjai ir kariuomenės kūrėjai savanoriai, visuomeninių organizacijų atstovai ir kiti dalyviai.
Skambės Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendo ir Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblio „Vilnelė“ laisvės dainos, skirtos kariui savanoriui atminti.
Seimo II rūmų galerijoje taip pat bus eksponuojama fotografijų paroda „Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo gynėjas, karys savanoris Artūras Sakalauskas (1963–1991)“.
Po savaitės Alytaus Dainavos progimnazijos stadione vyks A. Sakalausko vardo futbolo turnyras, kuriame varžysis KASP, kariuomenės atstovų komandos, svečiuosis Lenkijos Respublikos 1-osios teritorinės gynybos brigados futbolo komanda.
Turnyro nugalėtojams pereinamąją taurę įteiks A. Sakalausko sesuo Aušra.
Būdamas 27 metų A. Sakalauskas 1991-ųjų sausį įstojo į Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą, aktyviai kovojo prieš sovietų agresiją, budėjo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo rūmuose, taip pat savanorių postuose Kaune, Sitkūnuose. 1991 metų rugpjūčio 19 dieną jis kartu su Alytaus rinktinės savanoriais vėl stojo ginti parlamento.
1991 metų rugpjūčio 21 dieną, žlungant pučui Maskvoje, sovietų armijos provokacijos metu Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo rūmų prieigose įvyko Lietuvos savanorių susirėmimas su sovietų specialiosios paskirties dalinio kariais.
Jie automobiliu įsiveržė į karių savanorių saugomą teritoriją prie pirmojo posto A. Goštauto gatvėje. Pasipriešinimo metu A. Sakalauskas žuvo, dar du Alytaus rinktinės savanoriai buvo sužeisti.
A. Sakalauskas po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus pirmojo laipsnio ordinu, Sausio 13-osios atminimo ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliais.
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