Vilniečiai kyla į kovą prieš maratonus

– Ką tiksliai jums uždaro maratonų metu ir ar tikrai nelieka jokios galimybės išvažiuoti? Juk gatvė turi ir kitą galą?
– Mano kiemo išvažiavimas išeina tiesiai į gatvę, kur vyksta maratonas. Kiemai būna uždaromi metaliniais atitvarais, o pravažiavimas dažnai užtveriamas betoniniais blokais. Jeigu nori kažkur išvažiuoti, tenka važiuoti toli iki sankryžos, pažeidžiant taisykles, nes kitu atveju išvažiuoti praktiškai neįmanoma. Kai kada tenka net važiuoti per bortus. Tuomet atsiranda savanoriai, kurie reguliuoja eismą ir aiškina, kam galima važiuoti, o kam ne. Kiek žinau, tokių įgaliojimų jie neturi. Natūraliai kyla konfliktinės situacijos ir prasideda chaosas. Dėl to ir kilo idėja sukurti peticiją.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Žvėryno bendruomenėje šis klausimas sulaukė didelio palaikymo. Didžioji dalis žmonių mane palaiko, panaši nuomonė vyrauja ir Senamiesčio bendruomenėje. Žinoma, visada atsiranda sakančių, kad jei nepatinka, reikia kraustytis į kaimą arba negyventi centre. Tačiau esmė ne tai. Kiti teigia, kad taip vyksta visame pasaulyje – Londone, Bostone ar Niujorke. Tačiau aš turiu argumentų, kodėl toks palyginimas netinka. Kodėl turime daryti taip, kaip daro visi? Keli tūkstančiai bėgikų neturėtų uždaryti daugiau kaip 600 tūkst. gyventojų turinčio miesto. Be to, mes neturime metro ir tokios infrastruktūros, kokią turi Niujorkas ar Bostonas. Ten uždarius gatves gyvenimas nesustoja, nes judėjimas vyksta ir po žeme.
– Savivaldybė sako, kad maratonai ar kiti renginiai, dėl kurių uždaromos gatvės, vyksta vos kelis kartus per metus. Be to, jie miestui atneša ne tūkstančius ar šimtus tūkstančių, o milijonus eurų.
– Savivaldybė nuolat kartoja, kad tai yra miesto vizitinė kortelė ir didelė nauda miestui. Tačiau turiu tam kontrargumentą. Vyko Šaltibarščių festivalis. Pagal viešai skelbtus pirminius duomenis, jame apsilankė apie 180 tūkst. žmonių, o nauda miestui viršijo 10 mln. eurų. Palyginkime tai su gegužės 24 dieną vykusiu pusmaratoniu. Jame dalyvavo vos keli tūkstančiai žmonių, tačiau eismas buvo ribojamas beveik visai parai. Kokia buvo reali nauda miestui – neaišku.
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