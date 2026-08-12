Vievio sovietinių karių kapinėse sėkmingai baigti archeologiniai tyrimai: iškasti 81 palaikai

Pasak mero Gedimino Ratkevičiaus, šiuo metu jie ruošiami perduoti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros specialistams išsamesniems antropologiniams tyrimams atlikti.
„Nuoširdžiai dėkoju Vievio gyventojams už supratingumą, kantrybę ir rimtį šių svarbių bei jautrių darbų metu“, – pranešime cituojamas G. Ratkevičius.
Teigiama, kad po minėtų tyrimų palaikai turėtų būti perlaidoti Vievio miesto stačiatikių kapinėse (Vilniaus g. 90, Vievis).
(be temos)
(be temos)