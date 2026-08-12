 Vievio sovietinių karių kapinėse sėkmingai baigti archeologiniai tyrimai: iškasti 81 palaikai

Vievio sovietinių karių kapinėse sėkmingai baigti archeologiniai tyrimai: iškasti 81 palaikai

2026-08-12 18:45
ELTOS inf.

Vievio sovietinių karių kapinėse šią savaitę sėkmingai baigti archeologiniai tyrimai, jų metu archeologai rado 81 Antrojo pasaulinio karo aukos palaikus, skelbia Elektrėnų miesto savivaldybė.

<span>Vievio sovietinių karių kapinėse sėkmingai baigti archeologiniai tyrimai: iškasti 81 palaikai</span>
Vievio sovietinių karių kapinėse sėkmingai baigti archeologiniai tyrimai: iškasti 81 palaikai / Elektrėnų miesto savivaldybės nuotr.

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Pasak mero Gedimino Ratkevičiaus, šiuo metu jie ruošiami perduoti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros specialistams išsamesniems antropologiniams tyrimams atlikti.

„Nuoširdžiai dėkoju Vievio gyventojams už supratingumą, kantrybę ir rimtį šių svarbių bei jautrių darbų metu“, – pranešime cituojamas G. Ratkevičius.

Teigiama, kad po minėtų tyrimų palaikai turėtų būti perlaidoti Vievio miesto stačiatikių kapinėse (Vilniaus g. 90, Vievis).

ELTA (ELTA)
Šiame straipsnyje:
Vievio sovietinių karių kapinės
Elektrėnų miesto savivaldybė
palaikai

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Galvojau tuoletus kasa..... O čia nusivilimas
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bent koki šimta iškastu, per mažai
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