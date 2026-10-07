Vidaus reikalų ministras: sienos su Kaliningradu apsaugai pasitelkiama kariuomenė

„Kreipiausi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną, kad Lietuvos kariuomenės pajėgos būtų pasitelktos padėti pasieniečiams saugoti sieną su Kaliningrado sritimi“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė ministras.
Jis pabrėžė, jog padėtis pasienyje šiuo metu – rami, o „karių pasitelkimas yra prevencinis sprendimas“.
Anot M. Katelyno, kariuomenę į pagalba pasitelkti nutarta po incidento Latvijos pasienyje, įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją.
Latvių Nacionalinės ginkluotosios pajėgos pranešė, jog anksčiau šią savaitę mažiausiai 20 neteisėtų migrantų grupė, vedama kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną, tačiau, kitaip nei ankstesniais atvejais, ši provokacija buvo demonstratyvi ir agresyvi.
Ginkluoti kontrabandininkai grasino kariams ir aktyviai ragino bei stūmė migrantų grupę Latvijos link.
Praėjus kelioms valandoms po šio incidento, kaukėti asmenys įsibrovė į Latvijos teritoriją, sugadino elektros paskirstymo skydą ir pavogė vaizdo kameras. Iki atvykstant pasieniečių būriui, asmenys jau buvo pasitraukę atgal į Baltarusiją.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis, Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų, tuo metu Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 21 migrantą.
M. Katelynas dar anksčiau trečiadienį teigė, kad tokie incidentai kelia nerimą, bet Lietuva yra pasirengusi juos atremti.
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