VGT sutarė į vieningą Lietuvos oro gynybos sistemą integruoti šiuos pareigūnus

Dėl tokio integruoto modelio ketinama sutarti su Vidaus reikalų ministerija (VRM).
„Svarbus momentas yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir VST koordinavimo bei sąveikos su Lietuvos kariuomene stiprinimas“, – po pirmadienį vykusio Valstybės gynimo tarybos posėdžio kalbėjo ministrė.
„Viena iš užduočių, kuri buvo suformuota, mes – Krašto apsaugos sistema su Vidaus reikalų sistema – artimiausiu metu susėdę labai detaliai susidėliosime, kad turėtumėm integruotą oro erdvės gynybą skirtingose pozicijose, skirtingose teritorijos dalyse, pagal saugomų objektų poreikį“, – teigė ji.
Anot D. Šakalienės, norint turėti koordinuotą oro erdvės gynybą privalu aiškiai apsibrėžti, kokį vaidmenį atlieka vidaus reikalų sistemoje esančios institucijos.
Kaip rašė BNS, oro gynybos klausimas tapo itin aktualus šią vasarą į Lietuvą įskridus dviem rusiškiems dronams „Gerbera“, iš kurių vienas turėjo sprogmenų.
Incidentas rugsėjį fiksuotas ir Lenkijoje, kaimyninės šalies oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų.
Po šio įvykio NATO pranešė, kad sustiprins savo rytinio flango gynybą, siekiant padėti atremti Maskvos keliamą grėsmę bei paskelbė apie operaciją „Eastern Sentry“ („Rytų sargyba“).
Praėjusią savaitę Turkija Lietuvoje dislokavo modernų AWACS žvalgybinį orlaivį, o krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad per kelis mėnesius Lietuvą pasieks ir kiti resursai.
Be kita ko, Seimui priėmus teisės aktų pataisas, kariuomenė taip pat gali greičiau ir paprasčiau neutralizuoti dronus, keliančius grėsmę Lietuvos oro erdvei.
Lietuva artimiausiais metais planuoja įsigyti papildomų oro gynybos stiprinimo priemonių už 500 mln. eurų.
