 Vaikšnoras su JAV kariuomenės vadu aptars amerikiečių karių buvimą Lietuvoje

2025-10-14 11:38
BNS inf.

Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras šią savaitę lankosi Jungtinėse Valstijose, vizito metu susitiks su amerikiečių kariuomenės vadu Johnu Danieliu Caine'u (Džonu Danieliu Keinu), aptars JAV karių buvimą Lietuvoje.

Raimundas Vaikšnoras
Raimundas Vaikšnoras / R. Riabovo / BNS nuotr.

Kaip antradienį pranešė kariuomenė, susitikimo metu taip pat bus aptarti Lietuvos įsipareigojimai, Baltijos gynybos linijos plėtra bei iš Ukrainos karo perimama patirtis, stiprinanti Lietuvos gynybos planavimą ir pajėgumų vystymą.

„Jungtinės Valstijos vertina Lietuvos įsipareigojimą pasiekti numatytą finansavimą krašto apsaugai. Norint prisitaikyti prie kintančios mūšio aplinkos, mums šiuo metu reikia daug – bepiločių orlaivių, artimo nuotolio integruotos oro gynybos sistemos papildymo, pilnai funkcionalios divizijos, elektroninės kovos priemonių bei Baltijos gynybos linijos plėtros. Tam reikalingi finansiniai ištekliai“, – sakė R. Vaikšnoras.

„Mes, savo ruožtu, aiškiai sakome – Lietuva turi būti pasirengusi investuoti dar daugiau į savo ir viso Aljanso saugumą. Būti tarp lyderių, kurie ne tik kalba apie gynybą, bet ir ją stiprina konkrečiais veiksmais“, – teigė Lietuvos kariuomenės vadas.

Kaip skelbė BNS, amerikiečių kariai pertraukomis Lietuvoje rotuojami nuo 2014-ųjų pavasario, o nuo 2019-ųjų šalyje dislokuojami sunkieji batalionai, tačiau šiuo metu Vašingtonas peržiūri savo pajėgų buvimą Europoje.

Lietuva siekia, kad JAV paliktų šalyje šio metu rotuojamus maždaug tūkstantį karių.

