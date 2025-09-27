 Vaikšnoras dalyvauja NATO Karinio komiteto konferencijoje Rygoje

Vaikšnoras dalyvauja NATO Karinio komiteto konferencijoje Rygoje

2025-09-27 14:44
ELTOS inf.

Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras rugsėjo 26–27 d. dalyvauja Rygoje vykstančioje NATO aukščiausios karinės institucijos – Karinio komiteto – konferencijoje. 

Raimundas Vaikšnoras
Raimundas Vaikšnoras / R. Riabovo/ BNS nuotr.

Kaip skelbia Lietuvos kariuomenė, joje aptariamas NATO viršūnių susitikime Hagoje priimtų sprendimų įgyvendinimas, daugiausia dėmesio skiriant kolektyvinio atgrasymo ir gynybos stiprinimui.

„NATO Karinis komitetas nėra vien tik kariuomenių vadų susirinkimas – čia strateginiai sprendimai paverčiami konkrečiomis karinėmis gairėmis NATO pajėgoms. Lietuvai ir visam rytiniam flangui svarbiausia, kad dėmesys būtų skiriamas praktinėms priemonėms, stiprinančioms atgrasymą – tokioms kaip operacijos Baltic Sentry ar Eastern Sentry, kurios užtikrina NATO planų veikimą mūsų regione“, – pranešime cituojamas R. Vaikšnoras.

Konferencijai vadovauja admirolas Giuseppe Cavo Dragone, NATO Karinio komiteto pirmininkas. Konferencijoje dalyvauja aukščiausi NATO kariniai vadai, tarp jų – generolas Alexusas G. Grynkewichas, NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas (SACEUR), ir admirolas Pierre Vandier, NATO sąjungininkų pajėgų transformacijos vadas (SACT).

NATO Karinis komitetas – aukščiausia Aljanso karinė institucija, kurioje dirba visų 32 NATO šalių kariuomenių vadai. Jo pagrindinė užduotis – teikti Šiaurės Atlanto Tarybai karines rekomendacijas, kaip geriausiai reaguoti į šiandienos saugumo iššūkius. Komitetas renkasi du kartus per metus NATO būstinėje Briuselyje ir kartą per metus – vienoje iš sąjungininkių šalių. Šiemet šio formato konferenciją rengia Latvija.

