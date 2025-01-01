Olekas: kariuomenės vadui nedera taip šnekėti

„Iš tikrųjų tokie pasisakymai neatitinka tos situacijos, kuri yra, kaip turėtų reaguoti kariuomenės vadas į diskusijas, kurios vyksta. (...) Man atrodo, kad tokie pasisakymai nėra tinkami“, – penktadienį žurnalistams kalbėjo J. Olekas.
Kaip skelbė BNS, R. Vaikšnoras LRT trečiadienį teigė girdėjęs apie politikų norą savivaldybėse investuoti į trinkeles, tai pateikiant kaip gynybos stiprinimą. Jis ironizavo, kad trinkelės nėra tinkamas įrankis karui.
Pasak Seimo pirmininko, po neformalaus susitikimo Krašto apsaugos ministerijos (KAM) su žurnalistais ir nuomonės formuotojais, jis pasitiki krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene ir turi su ja „gerą ryšį“.
„Mes turime, sakyčiau, gerą tokį bendrą ryšį. Dėl kai kurių tų tokių įvykių, (...) man atrodo, yra priimtas labai geras sprendimas susitikti, pasikalbėti, pasiaiškinti, kaip buvo, ir tada dirbti toliau“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, premjerė Inga Ruginienė ir D. Šakalienė pirmadienį aiškinsis nesusipratimą komunikuojant apie kitąmet suplanuotas lėšas gynybai.
KAM surengė kitų metų gynybos biudžeto pristatymą žurnalistams ir nuomonės formuotojams, o po šio neformalaus susitikimo socialiniuose tinkluose pasirodė informacija, jog kitų metų gynybos biudžeto projekte suplanuotas gynybos finansavimas iš tiesų nesiekia 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), kaip žadėta.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius šį pristatymą pavadino „keistu žanru“, o premjerė I. Ruginienė – sabotažu ir nesusipratimu. Ji pareiškė neleisianti politikuoti tokioje svarbioje srityje kaip gynyba ir ragino politikus „baigti galvoti tik apie save“.
Vyriausybės vadovė neatsakė, ar pasitiki D. Šakaliene ir laukia susitikimo su ja.
Kitų metų valstybės biudžete pasiūlius gynybai skirti 5,38 proc. BVP, ministrė teigia, jog tokio biudžeto pakanka esminiams įsipareigojimams įgyvendinti, nors ir buvo prašyta kiek daugiau lėšų.
Šių metų pradžioje iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovybės sudaryta Valstybės gynimo taryba nutarė 2026–2030 metais gynybai skirti 5–6 proc. BVP.
