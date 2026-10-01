Vaikai nebemoka skaityti? Specialistė įspėja, kokią klaidą daro tėvai

– Būreliai – kas po vieną, kas net po tris lanko, kad tik vaikai būtų užimti, turėtų veiklos. Bet čia slypi ir tam tikri pavojai, susiję su mokslais. Kokie jie? Ką pastebite?
– Tėveliai labai stengiasi, kad vaikai būtų užimti, kad jie lavintųsi, ir būtinai reikia suspėti aplankyti kuo daugiau būrelių.
Bet mes pastebime, kad vaikai yra tiek apkrauti, jog pamirštamos akademinės žinios. Antroje klasėje vaikai neskaito arba skaito labai blogai. Labai sunkiai jungia skiemenis, negali pasakyti, ką perskaitė.
Tėvai sako: „Žinokit, mes neturime laiko, kada su vaikais skaityti. Mes labai užimti – tik iš būrelių, pamokos ir taip toliau.“ O vaikai visiškai pavargę.
Ir pradedame kalbėti: „Tai ką jūs lankote? Kodėl jūs tokie pavargę? Kiekvieną dieną po du būrelius ir visur bėgame.“ Reikėtų ieškoti pasirinkimų, kas vis dėlto yra svarbiau, nes perkrautas, pavargęs, neišsimiegojęs vaikas – prasideda pykčiai namuose, ir tie būreliai nebetenka prasmės.
Gali sudėti robotą, bet neperskaityti sąlygos, kaip jį reikia sudėti.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Tėvai nenori, kad vaikai nuobodžiautų, nors tas nuobodžiavimas turbūt yra labai naudingas vaiko raidai. Jį galima užpildyti kartu, praleisti laiką su vaiku. Ir čia, pavyzdžiui, sakote apie skaitymą. Kiek laiko užtektų paskaityti su vaikais namuose? Kalbame apie pradinio amžiaus vaikus.
– Kaip mes sakome, neišmoksi skaityti neskaitydamas.
Prispaudus vaiką savaitgalį, kad jis skaitytų valandą su ašaromis, irgi nėra efektyvu. Geriau kiekvieną dieną po truputį – po dešimt, po penkiolika minučių.
Svarbiausia, kad tėvai pastebėtų, ar yra sunkumų. Jeigu vaikas praleidžia pirmą skiemenį, spėlioja žodžio pabaigą, sunkiai jungia skiemenis, praleidžia raides ar sukeičia jas vietomis, reikėtų tikrai atkreipti dėmesį ir daugiau laiko skirti vaikui, padėti arba kreiptis į specialistus.
Ne kiekvienam vaikui yra sunku skaityti. Tačiau jeigu vaikui sunku, reikia stebėti ir jo žodyną – ar jis pakankamai turtingas, ar jis supranta, ką perskaitė.
Aš konkrečiai čia turėčiau mintyse antrokus, kurie dabar užplūdo mūsų centrą. Ateina antrokai: „Gelbėkit.“
– Kada jau vis dėlto reikėtų specialistų pagalbos? Kada reikėtų vesti vaiką į jūsų centrą?
– Specialistų pagalbos reikėtų ieškoti, jeigu vaikas antroje klasėje dar neskaito gerai. Jis turi gerai skaityti ir suprasti, ką perskaitė. Turi atsakyti į užduotus klausimus apie tekstą, kurį pats perskaitė.
– Didžiausias iššūkis, jau pareikalaujantis tėvų kantrybės, yra tai, kaip sudominti vaiką knygomis.
– Jeigu vaikui neįdomu skaityti, reikėtų ieškoti priežasties, kodėl jam nesiseka. Kad atsisėstų ir skaitytų – turbūt labai mažai vaikų taip daro. Gal ramūs, galbūt intravertiški vaikai daugiau tokie, nes visi aktyvūs – jiems reikia lėkti ir lakstyti.
Sudominti... Galbūt tiesiog reikia susitarti, kad vaikas kiekvieną dieną turi kažkiek perskaityti.
Į tuos vaikus reikėtų atkreipti dėmesį, kurie visai nenori prieiti prie raidžių, nenori pradėti skaityti, nenori dėlioti dėlionių ar atlikti užduočių pagal instrukciją.
Dažniausiai nuo mažumės vaikas, nenorintis dėlioti dėlionių, žiūrėti į raides ir bandyti skaityti, gali turėti regimojo dėmesio sunkumų, todėl jam reikia padėti.
Šito dalyko nereikia praleisti ir sakyti: „Ai, užaugs, išmoks, visi išmoksta skaityti.“ Vėliau jam gali būti sunku. Tiesiog reikia nuvesti pas specialistus, įsitikinti, kad viskas gerai.
– Ir susitvarkys.
– Ir susitvarkys viskas.
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