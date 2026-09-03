Užfiksavo nuo kelio nuvažiavusį mokyklinį autobusą: vairuotojas vidury miško vaikus paliko vienus?

Feisbuko grupėje „Svėdasai-Vaižganto kraštas (Lithuania)“ moteris paviešino incidento, kuris, anot jos, nutiko rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, nuotrauką ir pasidalijo emocingu įrašu.
„Noriu pasidalinti sukrėtusia ir protu nesuvokiama situacija, susijusia su mokykliniu autobusiuku, vežančiu mūsų vaikus. Tai jau ne pirmas kartas, kai ši transporto priemonė nuvažiuoja nuo kelio, tačiau šiandieninis įvykis peržengė bet kokias ribas ir sukėlė tiesioginį pavojų mažamečių saugumui bei gyvybei. Šiandien, 2026 m. rugsėjo 2 d., įvyko incidentas, kurio metu mokyklinis autobusiukas vėl nuvažiavo nuo kelio. Vairuotojas, užuot pasirūpinęs vaikais, paliko juos transporto priemonėje, iš kurios jiems patiems teko sunkiai išsilaipinti. Nieko nepaaiškinęs ir neperspėjęs, vairuotojas tiesiog pasišalino, palikdamas mažamečius likimo valiai vidury miško“, – rašė tautietė.
Nieko nepaaiškinęs ir neperspėjęs, vairuotojas tiesiog pasišalino, palikdamas mažamečius likimo valiai vidury miško.
Ji pažėrė kritikos mokyklai ir kėlė klausimus. „Mokykla apie šį įvykį tėvų visiškai neinformavo. Vaikai buvo ištikti panikos, kai kurie iš baimės verkė, o šalia nebuvo nei vieno suaugusio žmogaus, kuris galėtų juos nuraminti. Po kurio laiko vaikai patys pradėjo ieškoti būdų, kaip parsigauti namo, kol galiausiai sulaukė sugrįžtančio vairuotojo ir bent kokios nors informacijos. Patys tėvai apie šį siaubingą įvykį sužinojo tik iš pačių vaikų išgirdę apie jų patirtą išgąstį. Kyla natūralūs klausimai: kur dingo vairuotojo atsakomybė ir rūpestis vaikais? Kur žiūri mokyklos vadovai ir kur yra jų atsakomybė, jei toleruojamas toks elgesys? Po tokių įvykių darosi tiesiog baisu leisti vaikus į mokyklą“, – emocijų neslėpė moteris. Vėliau šis įrašas iš feisbuko grupės buvo ištrintas.
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Violeta Ginaitienė portalui kauno.diena.lt teigė, kad dėl šio įvykio policija pranešimo negavo.
Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorė Kristina Dilienė teigė, kad dėl moters aprašytos situacijos mokykloje pradėtas tarnybinis patikrinimas.
„Eismo įvykio nebuvo, nė vienas vaikas nenukentėjo. Dėl kitų šios situacijos aplinkybių mokykloje pradėtas tarnybinis patikrinimas ir yra sudaryta komisija. Kai ji objektyviai įvertins, kas įvyko, ir ar buvo laikomasi nustatytų reikalavimų, tada pateiksime išvadas. Kol kas daugiau komentuoti negaliu“, – teigė direktorė.
Pasiteiravus, ar panašių įvykių yra pasitaikę ir anksčiau, ji tikino, kad „niekada nebuvo jokio panašaus įvykio“.
Šiek tiek daugiau informacijos pateikė Svėdasų seniūnas Saulius Rasalas. Jis teigė matęs moters įrašą socialiniuose tinkluose ir kalbėjęs su įvykio liudininkais.
„Trečiadienį pas mus buvo baisios liūtys ir prasilenkiant (ne mano seniūnijos teritorijoje) transporto priemonėms, kai atvažiavo automobilis iš priekio, vairuotojas kai paėmė kelkraštį, taip ir dėl pažliugusių kelių nebeišvažiavo. Buvo susisiekta su gimnazija ir po pusės valandos atvažiavo kitas autobusas ir vaikus sulaipino. Didžiausia bėda, kurią mačiau įraše, kad vaikai buvo palikti. Bet autobusas gi nei degė, nei griovyje pasviręs stovėjo. Tai, manau, kad teisingai pasielgė, kad vaikų neišvarė iš autobuso lietui lyjant. Manau, kad nebūtų labai saugu, jei vaikai vaikščiotų siaurame miško keliuke“, – komentavo seniūnas.
Ar panašūs atvejai, kai vaikai paliekami vieni, kartojasi? „Žinau, kad buvo užklimpimų žiemą, bet atkreipkime dėmesį, kad šią žiemą įspūdingai pustė. Nežinau, ar būtent tai įvyko šiam vairuotojui“, – teigė S. Rasalas.
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