Už piktybišką vaikų išlaikymo vengimą grėstų tik kalėjimas?

Už pataisas po pateikimo balsavo 68 Seimo nariai, prieš buvo 14, susilaikė 23 parlamentarai. Toliau jos bus svarstomos parlamento komitetuose.
„Asmenų, kurie vengia mokėti alimentus savo vaikams, suma siekia 200 milijonų, ir panašu, kad šitas (dabar galiojantis – BNS) Baudžiamojo kodekso straipsnis visiškai neveikia“, – Seimo salėje pristatydamas siūlymą teigė D. Razmislevičius.
Šiuo metu Baudžiamajame kodekse numatyta, kad asmuo, vengiantis pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką – mokėti lėšas jo išlaikymui ar teikti kitą būtiną materialinę paramą – gali būti baudžiamas viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Pataisomis viešuosius darbus, laisvės apribojimą ir areštą siūloma išbraukti, paliekant galimybę skirti tik laisvės atėmimą iki dvejų metų.
Projektu taip pat siūloma numatyti, kad tokia bausmė būtų taikoma tik už piktybišką alimentų nemokėjimą.
Piktybišku pareigos vengimu būtų laikomi atvejai, kai asmuo slepia pajamas ar turtą, dirba neoficialiai, perleidžia turtą tretiesiems asmenims siekdamas išvengti išlaikymo pareigos vykdymo ar vengia įsidarbinti, nors turi realias galimybes dirbti.
Prie tokių atvejų taip pat būtų priskiriama situacija, kai išlaikymo pareigos nevykdantis asmuo demonstruoja pakankamą materialinę padėtį asmeninėms reikmėms, kelionėms, pramogoms ar prabangos prekėms įsigyti.
„(Skatinu bausti – BNS) piktybinius tuos asmenis, kad jie būtų baudžiami ir tikrai, kad tas straipsnis veiktų bent jau prevenciškai, o jeigu prireiktų kraštutinės priemonės, tai jis duotų rezultatą“, – sakė D. Razmislevičius.
Opozicinių konservatorių atstovė Daiva Ulbinaitė savo ruožtu teigė, kad siūlymas, jog už piktybišką vaikų išlaikymo vengimą grėstų laisvės atėmimas, yra perteklinis.
„Vengiančiųjų išlaikyti savo vaikus daugėja, bet man regis, kad baudžiamasis laisvės atėmimas (...) yra perteklinė priemonė tąja prasme, kad kaip tai veiks gyvenime, ką turės išgyventi tos šeimos vaikai, kurių tėtis ir mama vengia juos išlaikyti, o dabar dar ir reikės paaiškinti, kad tavo tėtis ar mama yra kalėjime“, – sakė D. Ulbinaitė.
Tai ne vienintelė Seime svarstoma priemonė kovoti su savo vaikų neišlaikančiais asmenimis. BNS skelbė, kad Seimas gegužę po pateikimo pritarė D. Razmislevičiaus Administracinių nusižengimų kodekso papildymui, kad asmuo, vengiantis vykdyti teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo, galėtų netekti teisės vairuoti transporto priemones, teisės medžioti, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės įgyti mėgėjų žvejybos leidimą, teisės įgyti ir laikyti ginklus medžioklei.
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