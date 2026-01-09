URM: Sokotroje užstrigę lietuviai penktadienį turėtų išvykti iš salos

„Lietuvos ambasados Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) žiniomis, Sokotroje buvusi Lietuvos piliečių grupė gavo lėktuvo bilietus ir šiandien turėtų išvykti iš salos“, – Eltai pateiktame atsakyme teigė ministerija.
„Ambasados konsulas nuolat palaiko ryšį, papildomos konsulinės pagalbos prašymų negauta“, – nurodė ministerija.
Antradienį naujienų portalas „Delfi“ pranešė, jog dėl karinio konflikto ir atšauktų skrydžių Sokotros saloje užstrigo 17 lietuvių. Šią informaciją patvirtino ir URM.
Kaip skelbta, dėl kovų sustabdžius skrydžius, Jemenui priklausančioje Sokotros saloje įstrigo šimtai turistų.
Pastaruoju metu skrydžiai į Jemeną ir iš jo buvo smarkiai apriboti, įsiplieskus smurtui tarp konkuruojančių ginkluotų grupuočių, kurios nominaliai pavaldžios vyriausybei, bet kurias atskirai remia Abu Dabis ir Rijadas.
