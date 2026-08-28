 URM: pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais

URM: pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais

2026-08-28 15:16
Liudmila Petrakova (ELTA)

Užsienio reikalų ministerija (URM) pranešė, jog pavyko susisiekti su Lietuvos pilietės, kuri po pražūtingų potvynių Nepale buvo paskelbta dingusia be žinios, artimaisiais.

Potvynis Nepale.
Potvynis Nepale. / Scanpix nuotr.

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„Rugpjūčio 27 d. Nepalo policija oficialiai patvirtino, kad viena Lietuvos pilietė yra laikoma dingusia be žinios. Su jos artimaisiais susisiekta“, – Eltai siųstame atsakyme nurodė ministerija.

URM teigia neturinti informacijos apie daugiau Lietuvos piliečių, kurie būtų paskelbti dingę be žinios.

„Lietuvos ambasada Indijoje toliau palaiko ryšį su Nepale esančiais lietuviais, vietos institucijomis ir Indijos ašramu“, – pranešė URM.

Kaip skelbė ELTA, URM kanclerė Aistė Stakėnienė ketvirtadienį pranešė, kad Nepale po pražūtingų potvynių oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Kanclerė nurodė, kad potvyniui užklupus pasienio teritoriją, lietuvė su piligrimų grupe buvo migracijos pastate.

Ministerijos duomenimis, Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvynių paveiktame regione.

Praėjus dviem dienoms po staigaus potvynio, žuvusiųjų skaičius Nepale ir Tibete, institucijų duomenimis, perkopė 500. Nepalo kovos su katastrofomis tarnyba penktadienį pranešė, kad patvirtintos 538 žūtys.

Kinijos valstybinės žiniasklaidos teigimu, žuvusiųjų skaičius Tibete išaugo iki penkių.

Daugiau kaip 1,4 tūkst. žmonių po stichijos vis dar laikomi dingusiais. Tarp jų yra daug užsieniečių.

Mokslininkai, išanalizavę palydovines nuotraukas, daro prielaidą, kad katastrofa įvyko, kai aukštai Himalajuose atskilo po ledynu buvusi uoliena ir nusinešė dalį ledo. Uolienų masės ir tirpstantis vanduo padidino upių vandens lygį žemiau esančiuose slėniuose. Dėl to kilo milžiniškas potvynis.

Šiame straipsnyje:
URM
Nepalas
potvyniai
Kinija
tibetas
katastrofa

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