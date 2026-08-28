URM: ambasada gavo oficialią informaciją apie Lietuvos piliečio žūtį Kirgizijos kalnuose

„Atkreipiame dėmesį, kad Užsienio reikalų ministerija, gerbdama asmenų ir jų artimųjų privatumą ir neturėdama jų sutikimo, negali teikti informacijos žiniasklaidai nei apie konkrečius asmenis, nei apie įvykio aplinkybes“, – Eltai penktadienį nurodė ministerija.
Kaip skelbta, artimieji patvirtino dviejų ant Korumdu viršukalnės žuvusių alpinistų tapatybes. Kirgizijos Ošo srities vidaus reikalų departamento duomenimis, žuvusieji yra 43-ejų Baltarusijos pilietis Maksimas Polianskis ir 37-erių Lietuvos pilietis Sergejus Rubcovas, pranešė Kirgizijos naujienų portalas „24.kg“.
Skelbiama, kad jų palaikai šiuo metu yra Ošo morge, vėliau juos numatoma pargabenti į gimtąsias šalis.
43-ejų M. Polianskis, 60-metis N. Sviridovas ir 37-erių S. Rubcovas iš Lietuvos rugpjūčio 2 d. sėkmingai įkopė į Korumdu viršukalnę. Rugpjūčio 4 d. grupė turėjo pradėti leistis į stovyklą kalno papėdėje, tačiau sutartu laiku su ja susisiekti nepavyko.
Nepaprastųjų situacijų ministerija ir savanoriai pradėjo paieškos operaciją. Tačiau ją apsunkino nepalankios oro sąlygos. Paieškos zonoje pranešama apie gausų snygį ir prastą matomumą.
Korumdu viršukalnė yra į rytus nuo Lenino viršukalnės, Čon Alajaus kalnagūbryje, Kirgizijos, Tadžikistano ir Kinijos pasienyje. Šiam kalnų masyvui būdingi siauri kalnagūbriai, stačios uolėtos viršūnės ir stačiais šlaitais besileidžiantys ledynai.
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