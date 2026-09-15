Ukrainos šaltinis: Lietuvoje numušto drono nuolaužos panašios į rusiško bepiločio

Agentūros šaltinio teigimu, nuolaužos turėtų būti tolimojo nuotolio smogiamojo drono „Geran-2“.
Jei ši informacija pasitvirtintų, tai būtų pirmas žinomas atvejis nuo 2025-ųjų vasaros, kai rusiškas dronas pateko į Lietuvos oro erdvę.
Kaip rašė BNS, numuštas dronas turėjo sprogmenį, išminuotojai jį neutralizavo.
Antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų.
Lietuvoje viešintis Italijos gynybos ministras Guido Crosetto (Gvido Kroseto) teigė, kad naikintuvai numušė, kaip manoma, iš Rusijos kilusį droną.
Lietuvos tarnybos kol kas nepatvirtino drono kilmės, teigia, kad reikia sulaukti tyrimo išvadų.
Vilnius dronų incidentus aiškinsis kartu su Varšuva. Lenkija pirmadienį pranešė savo Baltijos jūros pakrantėje radusi, įtariama, Rusijos droną. Rusija taip pat surengė dronų smūgių bangą netoli Ukrainos sienos su Lenkija.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
Pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai įvyko radarams fiksavus paukščių būrį.
Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį galbūt patekusį objektą, galimai atskridusį iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu.
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