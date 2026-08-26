Tubis: po audros pagalbai Anykščių rajone skiriami 4 kariai ir 2 transporto priemonės su ekipažais

„Asmeniškai telefonu kalbėjausi su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu, taip pat oficialiu raštu kreipiausi dėl karinės pagalbos. Šiandien gautas Krašto apsaugos ministro pareigas einančio (pavaduojančio – ELTA) Martyno Katelyno įsakymas, kuriuo pagalbai Anykščių rajone skiriami 4 kariai ir 2 transporto priemonės su ekipažais“, – socialiniame tinkle „Facebook“ trečiadienio vakarą rašė Anykščių rajono savivaldybės meras.
„Matydamas, kad šio pagalbos kiekio nepakanka, pakartotinai kreipiausi į Krašto apsaugos ministeriją dėl papildomų karių pajėgų skyrimo“, – teigė jis.
Trečiadienio rytą LRT radijui meras teigė, kad „didžioji dalis rajono yra be elektros energijos“.
„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atstovė Rasa Juodkienė trečiadienio pavakarę Eltai teigė, kad elektros šalyje vis dar neturi apie 69 tūkst. vartotojų. Sudėtingiausia situacija šiuo metu fiksuojama Utenos ir Kauno regionuose.
Kaip skelbė ELTA, po smarkios audros šalyje daliai gyventojų ir verslų vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, Vyriausybės paskelbė ekstremaliąją situaciją valstybės mastu.
Šiam Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) siūlymui pritarta trečiadienio posėdyje.
Tiesa, Anykščių rajono savivaldybėje dar pirmadienį buvo paskelbta ekstremali situacija.
Energetikos ministras Lukas Savickas teigė, kad nuo ketvirtadienio prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstymo operatoriaus brigados.
ESO planuoja elektros tiekimą visiems klientams atkurti iki šio šeštadienio.
Per šeštadienį kilusią audrą daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas tuo metu buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
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