Tradicijų jėga Darsūniškyje: nuo Liutikos legendos iki Trijų Karalių sertifikato

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės rengiamuose konkursuose darsūniškiečiai net keturis kartus – 2014, 2020, 2022 ir 2023 m. – buvo pripažinti Šauniausia bendruomene. Toks stabilus lyderio pozicijų išlaikymas demonstruoja ypatingą narių vidinę motyvaciją ir vadybinę brandą.
Kaišiadorių rajono savivaldybės vadovai Darsūniškio kaimo bendruomenę įvardija tarp penkių, demonstruojančių lyderystę. Jų žodžiais, ši asociacija – pavyzdys, kaip pagarba praeičiai kuria dabarties vertę. Bendruomenė ne tik saugo istorinius dokumentus (Magdeburgo teisių suteikimą), bet ir puoselėja unikalius objektus: istorinius įvažiavimo vartus ir mineralinio vandens šaltinį „Liutika“.
Legendų pynė
Darsūniškis – vienintelis kaimas Lietuvoje, turintis trejus vartus-koplytėles, kurias vietos gyventojai vadina bromais. Pasakojama, kad ant kalnelio, prie Nemuno, stovėjusi kunigaikščio Darsūno pilis. Vieną naktį žmones išbudino raudona pašvaistė. Jie šoko iš lovų žiūrėti, kas vyksta, ir pamatė, kad dega kunigaikščio pilis. Liepsnose žuvo visa Darsūno šeima.
Kunigaikščio garbei žmonės šį kraštą ir pavadinę Darsūniškiu. Siekdami apsisaugoti nuo gaisrų, ant visų trijų į kaimą vedančių kelių pastatė šv. Agotos, šv. Jurgio ir šv. Kazimiero vartus. Sakoma: norint, kad sektųsi, įžengiant ar įvažiuojant reikia stabtelėti, o kad sėkmė būtų garantuota, tai padaryti po visais trimis vartais.
Šaltinėliu įprasimo kitą legendą. Ji byloja, kad Darsūno duktė Liutika ruošėsi vestuvėms ir nuėjo į upelį prie pilies nusiprausti. Tačiau paslydo ir įkritusi paskendo. Yra ir kita legendos versija: neva Liutikai taip nepatiko būsimas gerokai vyresnis vyras, kad ji ryžosi savižudybei puldama į upelio vandenų glėbį.
Tyrimai patvirtino, kad Darsūniškio šaltinio natūrali sudėtis atitinka mineralinio vandens sudėtį. Pasinaudojusi parama, bendruomenė išmūrijo sienelę, įrengė vandens ištekėjimo vietą, lauko akmens plokštėje iškalė žodį „Liutika“ – šaltinio pavadinimą. 2018 m. Lietuvos geologijos tarnyba, ištyrusi 220 versmių, Darsūniškio mineralinio vandens šaltinį įtraukė į įdomiausių Lietuvos šaltinių ir versmių sąrašą.
„Turime išties unikalią istoriją ir jaučiamės atsakingi už jos išsaugojimą ir aplinką, kurioje gyvename“, – tvirtino Renata Karpavičiūtė, bendruomenei vadovaujanti nuo praėjusių metų balandžio.
Įsivertina kukliai
Nepaisant keturių Šauniausios bendruomenės titulų, Kaišiadorių rajono savivaldybės komplimentų, pirmininkė bendruomenės veiklą vertina kukliai. „Nors ir turime bendruomenės verslą, nemanau, kad mūsų veikla labai išsiskiria iš kitų bendruomenių Kaišiadorių rajone, – iniciatyvių tikrai daug. Žinoma, žiūrint, su kuo lyginsi. Kitos nei projektine veikla užsiima, nei kitaip pasižymi. Mes stengiamės išnaudoti kiekvieną finansinės paramos galimybę. Dar vadovaujant Rasai Lukošienei lankytojams buvo pritaikytas „Liutikos“ šaltinis, pelkėta, krūmais apžėlusi vieta paversta patrauklia poilsio vieta, sukurtas bendruomenės verslas“, – tris didžiausius projektus įvardijo pašnekovė.
Veiklos pradžioje bendruomenė namų neturėjo, ilgą laiką glaudėsi vietos kultūros padalinio erdvėse, tačiau, pastatą įtraukus į parduodamo turto sąrašus, iškilo grėsmė likti be stogo. Dėl didesnio pastato su savivaldybe susiderėti nepavyko, gavo mažesnį – buvusią Darsūniškio pradinę mokyklą. Pastatą sudaro dvi dalys: medinė ir vėliau pristatytas mūrinis priestatas.
Pagal projektą „Darsūniškio bendruomenės bendruomeninio verslo kūrimas“ iš Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės gautų lėšų užteko tik medinei daliai suremontuoti. „Vietos mažai, bet džiaugiamės, kad iš viso ją turime. Čia organizuojamos įvairios edukacijos, teikiamos nakvynės paslaugos, nuomojama salė asmeninėms šventėms ir konferencijoms, savo renginius organizuoja ir pati bendruomenė“, – pasakojo R. Karpavičiūtė.
Pasibaigus projektiniams įsipareigojimams, teikiamos paslaugos išliko, tačiau dėl mokestinės naštos teko atsisakyti bendruomenės namų administratoriaus. „Bet kuris žmogus, turintis namą ir valdą aplink jį, žino, kiek priežiūros reikia. Kadangi už bendruomenės namus atsakingas pirmininkas, realiai turiu dvi sodybas“, – šypsojosi pašnekovė. Ji pridūrė, kad vienas lauke – ne karys: bendruomenės nariai visuomet prisijungia prie bendrų talkų bendruomenės namuose, kieme ir kitose viešose erdvėse.
Pasak pirmininkės, yra būrys aktyvistų, kuriais galima kliautis visose situacijose. Ji pasidžiaugė, kad į bendruomeninę veiklą aktyviai jungiasi naujakuriai, o senbuviai juos su džiaugsmu priima.
Turime išties unikalią istoriją ir jaučiamės atsakingi už jos išsaugojimą ir aplinką, kurioje gyvename.
Sąrašas ilgas
Minėti trys projektai yra didžiausi finansine prasme ir su akivaizdžiai matomais pokyčiais Darsūniškyje. Žinoma, bendruomenė džiaugiasi ir mažesnėmis sumomis, gaunamomis iš Kaišiadorių rajono savivaldybės. Jas panaudoja renginiams organizuoti, perka techniką ar įrankius prižiūrėti gamtos kampeliui, kurį gal ir per skambu vadinti parku, bendruomenės namų kiemui tvarkyti. Būtent projektinėmis lėšomis įsigyta palapinė lauko renginiams, įranga bendruomenės namų virtuvei, lovos, patalynė ir kita, ko reikia bendruomenės verslui.
„Turime gausybę idėjų. Kai paskelbiami kvietimai, balsuojame, kam iš ilgo sąrašo teikti pirmumą. Mums labiau rūpi įsigyti tai, ko dar trūksta, ar ką nors atnaujinti bendruomenės namuose, padaryti tai, kas turėtų ilgalaikę vertę. Taip ir sukamės iš tų mažųjų paramų“, – atviravo pirmininkė.
Šiemet asociacija Darsūniškio kaimo bendruomenė iš skirtingų šaltinių laimėjo finansavimą trims projektams: parko tvenkiniui valyti ir du bendruomenės aplinkai gerinti. „Pernai gyventojai norėjo, kad prie įvažiavimų į kaimą būtų įrengtos stebėjimo kameros, jos jau sumontuotos ir rugsėjį pradėjo veikti. „Daug metų bendradarbiaujame su policija ir seniūnija, veikia saugios kaimynystės modelis, o stebėjimo kameros dar padidins saugumą“, – džiaugėsi R. Karpavičiūtė.
Kultūra – ne podukra
Tačiau tai, kad lėšų, jei leidžia kvietimo aprašas, prašoma ne renginiams, nereiškia, kad Darsūniškyje kultūra yra podukros vietoje. Bendruomenės pirmininkė dirba Kruonio kultūros centre kultūros renginių koordinatore Darsūniškyje. „Negaliu pasakyti, kad esame labai išpuoselėję kultūrą, aukštesniam lygiui pasiekti paprasčiausiai trūksta lėšų, – vėl kuklinosi pašnekovė. – Tačiau miestų lygio kultūros ir nesiekiame, puoselėjame vietos tradicijas.“
Šiame kaime daug metų gyvuoja Trijų Karalių vaikštynės, kurios buvo nutrūkusios tik sovietmečiu. Jos įrašytos į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Gegužę iškilmingo renginio metu bendruomenei buvo įteiktas tai patvirtinantis sertifikatas.
Kasmet sausio 6-ajai artimiausią sekmadienį grupelė darsūniškiečių virsta puošnia Trijų Karalių svita. Trys vyrai apsirengia Kasparu, Merkeliu ir Baltazaru, du jaunuoliai – karalių sargybiniais, o jų priekyje žengianti mergaitė – Betliejaus žvaigžde, nešančia šviesą ir žinią apie užgimusį Išganytoją. Bendruomenės ir Kruonio kultūros centro pastangomis svitai pasiūti iškilmingi kostiumai, pagamintos lazdos, ietys, žvaigždė, pasirūpinama įtaigiu personažų grimu.
Pasirengusi svita keliauja į Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Po pamaldų prasideda ypatinga misija – kelionė po Darsūniškį ir aplinkines gyvenvietes. Lankydami vietinių gyventojų namus, procesijos dalyviai gieda Trijų Karalių giesmę, pašventinta kreida ženklina duris užrašu +K+M+B, sveikindami šeimoms linki laimės, sveikatos, Dievo palaimos. Ypatingas dėmesys skiriamas vienišiems senoliams ir šeimoms su mažais vaikais. Vietos gyventojai svitą priima su pagarba ir nuoširdumu – Karalių apsilankymas laikomas sakraliu, jaudinančiu įvykiu, todėl šeimininkai visuomet stengiasi atsidėkoti vaišėmis ar lauknešėliais.
Kasmet iškilmingai minimos šventųjų Agotos, Jurgio ir Kazimiero, kurių vardais pavadinti vartai, dienos, Žolinė, mat Darsūniškio bažnyčia – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Įspūdinga Žolinė – didelio būrio žmonių bendro darbo rezultatas: nuo aplinką ir bažnyčią tvarkiusių, procesijoje dalyvavusių iki agapę ruošusių.
Beje, žavesio į kultūrą įneša akordeono melodijomis ir giesmėmis socialiniuose tinkluose garsėjantis klebonas Petras Linkevičius, surengiantis koncertą bažnyčioje, nustebindamas ir pamalonindamas į Darsūniškį užsukusius svečius.
Bendruomenė kartu su Kruonio kultūros centru rengia Rasų šventę. „Suremiame pečius, sudedame finansavimą. 99 proc. renginių organizuojami kartu su Kruonio kultūros centru – jis ir bendruomenė dirba tiems patiems žmonėms. Taip šiemet labai gražiai paminėjome Valstybės ir tautiškos giesmės dieną“, – vardijo pašnekovė.
Rubrika „Bendruomenių diena" dienraštyje „Kauno diena“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 9 000 eurų.
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