 „Tikiuosi, kad bent mažą dalį galėjau grąžinti tos laimės“: iš Adamkaus – jautrūs žodžiai žmonai

„Tikiuosi, kad bent mažą dalį galėjau grąžinti tos laimės“: iš Adamkaus – jautrūs žodžiai žmonai

2026-09-02 15:58 kauno.diena.lt inf.

Rugsėjo 1-oji – ypatinga diena Almos ir Valdo Adamkų šeimai. Prieš 75-erius metus jiedu prisiekė amžinąją meilę vienas kitam.

<span>„Tikiuosi, kad bent mažą dalį galėjau grąžinti tos laimės“: iš Adamkaus – jautrūs žodžiai žmonai</span>
„Tikiuosi, kad bent mažą dalį galėjau grąžinti tos laimės“: iš Adamkaus – jautrūs žodžiai žmonai / Ž. Gedvilos / BNS, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus nuotr.

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1951 m. rugsėjo 1-ąją, Rokfordo (JAV, Ilinojus) bažnyčioje įvyko Almos ir Valdo Adamkų vestuvės. 

„Ši ypatinga pora savo įkvepiančiu pavyzdžiu žavėjo ir įrodė, kad meilė, bendrystė ir draugystė įveikia viską“, – feisbuke skelbė Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus.

Šia proga biblioteka-muziejus dalijosi Adamkų vestuvių nuotraukomis ir V. Adamkaus dienoraščio įrašu iš 1971 m. rugsėjo 1 d.

„Šiandien neeilinė diena – 20 metų vedybinė sukaktis! Žodžiai neišreikši ir neparašysi tų dienų ir laimingų valandų. Aš tikiuosi, kad aš bent mažą dalį galėjau grąžinti Almai tos laimės, kurią jinai man davė per visus tuos metus“, – prieš 55 metus rašė V. Adamkus.

Visuomenininkė, filantropė A. Adamkienė mirė Vilniuje po sunkios ligos, sulaukusi 97-erių. Palaidota 2023 m. gegužės 23 d. Jos ir iš Kauno kilusio V. Adamkaus sprendimu amžinojo poilsio vieta pasirinktos Kauno Petrašiūnų kapinės.

Šių metų vasario 10 d. A. Adamkienei būtų sukakę 99-eri. Šių metų lapkričio 3 d. bus minimas V. Adamkaus 100-asis jubiliejus.

Šiame straipsnyje:
Valdas Adamkus
Alma Adamkienė
vestuvės
sukaktis

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