Teismui atmetus skundą dėl partnerystės registravimo, Teisingumo ministerija svarsto kreiptis į LAT

„Ministerija susipažins su Klaipėdos apygardos teismo nutartimi ir įvertins tolesnių procesinių veiksmų poreikį. Esant Civilinio proceso kodekse nustatytiems kasacijos pagrindams, bus sprendžiama dėl galimybės kreiptis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą“, – teigiama ministerijos komentare portalui.
Klaipėdos apygardos teismas antradienį pranešė, kad apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą paliko galioti nepakeistą Kauno apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad pareiškėjos yra partnerės, ir Lietuva įpareigota įregistruoti jų partnerystę.
Teisingumo ministerijos apeliaciniu skundu buvo ginčijamos pirmosios instancijos teismo išvados dėl pareiškėjų teisės į partnerystės pripažinimą ir jos įregistravimą.
Atsižvelgęs į Konstitucinio Teismo doktriną, taip pat į Europos Žmogaus Teisių Teismo ir ES Teisingumo Teismo suformuotus žmogaus teisių apsaugos standartus, Klaipėdos apygardos teismas konstatavo, kad prašymas pripažinti pareiškėjas partnerėmis šiuo metu yra vienintelis galimas teisių užtikrinimo būdas, siekiant teisiškai pripažinti jų šeimos santykius Lietuvoje.
Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjos pagrįstai dėl partnerystės įregistravimo kreipėsi tiesiogiai į teismą, bei pripažino pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad pareiga įregistruoti partnerystę šiuo atveju tenka Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos.
Savo ruožtu ministerija pažymėjo, kad bylose dėl partnerystės pripažinimo ir registravimo formuojasi teismų praktika, pagal kurią teismai, pripažindami partnerystės faktą, kartu įpareigoja valstybės institucijas užtikrinti jos registravimą, nors registravimo tvarka ir jos įgyvendinimo mechanizmai teisės aktuose nėra nustatyti.
„Teisingumo ministerijos vertinimu, partnerystės fakto pripažinimo ir partnerystės registravimo klausimai kelia atskirų teisinių aspektų, todėl jų santykis ir su tuo susijusios valstybės institucijų pareigos turėtų būti aiškiai apibrėžti ir nuosekliai aiškinami teismų praktikoje“, – nurodoma komentare portalui.
„Dėl šios priežasties teismų sprendimų, kuriais valstybė įpareigojama užtikrinti partnerystės registravimą, vykdymas kelia praktinių ir teisinių klausimų. Pažymėtina, kad partnerystė gali būti registruojama įstatymų nustatyta tvarka, o tam turi būti įstatyminis pagrindas, dėl kurio turi apsispręsti Seimas“, – rašoma jame.
Kaip rašė BNS, pernai balandį KT paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.
Be to, prieštaraujančia pagrindiniam įstatymui pripažinta Civilinio kodekso nuostata, kad normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos įsigalioja nuo atskiro įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimą, įsigaliojimo momento.
Taip KT atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
Po šio sprendimo Vilniaus miesto apylinkės teismas pernai rugpjūtį pirmą kartą pripažino tos pačios lyties porų partnerystę. Vėliau sekė ir kiti identiški teismų sprendimai.
Teisingumo ministerija kovo viduryje aukštesnės instancijos teismui apskundė vieną iš sprendimų įregistruoti tos pačios lyties asmenų partnerystę. Iki šiol ministerija yra apskundusi keturis sprendimus. Jais prašoma įvertinti, ar žemesnės instancijos teismas neviršijo įgaliojimų pripažindamas partnerystę, kol Seime nėra priimtas ją reglamentuojantis teisės aktas.
Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė anksčiau BNS sakė, kad nuo to, kaip aukštesnės instancijos teismas išnagrinės minėtą skundą, priklausys, kaip ministerija elgsis dėl kitų registruojamų partnerysčių.
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