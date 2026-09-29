Teismas atmetė ministerijos skundą: nurodyta įregistruoti moterų partnerystę

Kaip teigiama Klaipėdos apygardos teismo pranešime spaudai, Teisingumo ministerija apeliaciniu skundu ginčijo pirmosios instancijos teismo išvadą dėl moterų poros teisės į partnerystės pripažinimą ir jos įregistravimą.
Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad Konstitucinis Teismas (KT) 2025 m. balandžio 17 d. nutarimu pripažino, jog Civilinio kodekso nuostata, pagal kurią partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters, prieštarauja Konstitucijai ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Be to, priminta, kad KT yra išaiškinęs, kad tol, kol įstatymu nėra įteisinta partnerystė, teisė į ją, jos įregistravimą, gali būti įgyvendinama kreipiantis į teismą.
Klaipėdos apygardos teismas nustatė, kad moterų pora (pareiškėjos) kartu gyvena ilgiau nei metus, jų bendras gyvenimas yra pagrįstas nuolatinio ir ilgalaikio pobūdžio šeimos narių santykių turiniu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo esant pagrindą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą ir pripažinti, kad pareiškėjos yra partnerės.
„Teismas taip pat įvertino aplinkybę, kad pareiškėjos yra sudariusios santuoką užsienio valstybėje, ir pažymėjo, kad šis faktas savaime nepanaikina teisės reikalauti, kad jų šeimos santykiai Lietuvoje būtų pripažinti Konstitucijai neprieštaraujančia partnerystės forma“, – teigiama Klaipėdos apygardos teismo pranešime.
Teismas konstatavo, kad prašymas pripažinti pareiškėjas partnerėmis šiuo metu yra vienintelis galimas teisių užtikrinimo būdas, siekiant teisiškai pripažinti jų šeimos santykius Lietuvoje.
Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad moterys pagrįstai dėl partnerystės įregistravimo kreipėsi tiesiogiai į teismą, o reikalavimas prieš kreipiantis į teismą pirmiausia kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą prieštarautų tiek galiojančiam teisiniam reguliavimui, tiek KT išaiškinimams.
Apygardos teismas taip pat pripažino pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad pareiga įregistruoti partnerystę šiuo atveju tenka valstybei, atstovaujamai Teisingumo ministerijos.
Ši Klaipėdos apygardos teismo nutartis įsiteisėja iš karto, tačiau per tris mėnesius gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
ELTA primena, kad KT yra konstatavęs, jog tai, kad Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė Civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
Lyčiai neutralią partnerystę galima registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
Tiesa, gegužę Laisvės partija pranešė, kad Teisingumo ministerijai atsisakant vykdyti teismų sprendimus dėl partnerystės registravimo, keturiolika tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius. Jie prašė teismo skirti piniginę baudą už kiekvieną sprendimo nevykdymo dieną.
Naujausi komentarai