Per tarptautines pratybas Baltijos jūroje Lietuvos kariai sunaikino 300 kg sveriančią miną

Priešmininio laivo M53 „Skalvis“ vadas komandoras leitenantas Haroldas Uznys teigė, kad sunaikinta jūrinė dugninė mina.
„Kiekvienos minų medžiojimo operacijos kulminacija yra sprogmens neutralizavimas. Priešmininiai laivai turi du būdus sunaikinti po vandeniu esantį pavojingą objektą – narų išminuotojų arba povandeninio roboto pagalba“, – sakė jis.
Lietuvos karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas M53 „Skalvis“, Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių bataliono kariai bei Lietuvoje dislokuotos Portugalijos jūrų pėstininkų rotacinės pajėgos birželio 4–19 dienomis dalyvavo pratybose „Baltijos operacijos“ (BALTOPS 2026).
Nuo 1972-ųjų kasmet organizuojamomis pratybomis siekiama stiprinti NATO sąjungininkų ir partnerių gebėjimą veikti kartu, užtikrinti Baltijos jūros komunikacijos linijų saugumą bei prisidėti prie kolektyvinės Europos gynybos ir atgrasymo.
Vienas svarbiausių pratybų tikslų – stiprinti NATO sąjungininkų tarpusavio sąveiką, tobulinti vadovavimo ir valdymo procedūras, išbandyti naujus pajėgumus bei užtikrinti gebėjimą veikti kaip vieninga ir darni komanda dinamiškoje saugumo aplinkoje.
Pratybos taip pat skirtos demonstruoti Aljanso pasirengimą užtikrinti Baltijos jūros regiono saugumą ir laisvą jūrinių komunikacijos linijų funkcionavimą.
55-osiose tarptautinėse pratybose „Baltijos operacijos“ dalyvavo apie 6 tūkst. karių iš 15 NATO sąjungininkių valstybių.
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