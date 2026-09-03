Švietimo viceministras: koreguotos kelių dalykų ugdymo programos, daugiausia – matematikos

Tačiau, jo teigimu, korekcijos nekeičia mokomųjų dalykų turinio ir neprideda naujų temų, o tik suteikia daugiau aiškumo planuojant ugdymą.
„Nors atnaujinimai, pertvarkymai, korekcijos visada skamba įtartinai – ir vėl reikės kažką keisti – šį kartą keitimai paprastina ir lengvina darbą, o ne apsunkina“, – ketvirtadienį išplatintame pranešime teigė J. Petkevičius.
„Ten, kur buvo galima racionaliai sulieti mažesnės klasės kursą su aukštesnės – tai ir buvo padaryta. Matematikos mokytojai akcentavo, kad per matematikos pamokas labai trūksta laiko visoms temoms įtvirtinti. Taigi, buvo ieškota vietų, temų, kas pasikartoja, kur būtų galima sutaupyti to laiko“, – pridūrė jis.
Pasak viceministro, „Eduka klasėje“ ir Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) interneto svetainėje mokytojams pateikti konkretūs dalykų planų pavyzdžiai su visomis korekcijomis, todėl visi gali aiškiai matyti, kaip korekcijų siūlymai veiks praktikoje.
Anot jo, diskusija dėl korekcijų vyko įtraukiant visus Lietuvos mokytojus, dėl to 2025 metų rudenį NŠA buvo suburta keliolika mokomųjų dalykų tarybų peržiūrėti programas ir pasiūlyti korekcijas.
„Susitikimuose su mokytojais ypač girdėjome tai, kad labai trūksta laiko visoms temoms gerai išmokti, per kai kurias temas tiesiog tik perbėgama. Taip pat kai kurių dalykų programos stokojo nuoseklumo, persidengė temos“, – kalbėjo J. Petkevičius.
Taip pat pabrėžiama, jog dalykų tarybos neįtraukė absoliučiai visų pasiūlymų, kurie buvo gauti iš mokytojų bendruomenių, tačiau šis mokomųjų dalykų tarybų darbas bus tęsiamas toliau, nes kai kurie siūlomi pokyčiai paliestų gerokai daugiau, negu nedideli pataisymai, kaip kad padaryta dabar.
„Jeigu būtų rengiamasi priimti esminius sprendimus, dėl ko reikėtų keisti vadovėlius, valstybinių brandos egzaminų tvarką ar pan., švietimo bendruomenei susipažinti su pokyčiais būtų reikalingas dvejų metų pereinamasis laikotarpis“, – teigė viceministras.
Kaip rašė BNS, nuo rugsėjo įsigalioja kelių dalykų – matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos – programų patikslinimai, mažinant perteklinį sudėtingumą.
Anot ministerijos, programos pataisytos atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus: patikslinta terminija, temų apimtis ir mokymosi seka, perskirstant temas tarp klasių, pašalintos perteklinės, pasikartojančios temos.
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