Sviatlana Cichanouskaja: jie grasina ir šantažuoja branduoliniu ginklu

„Mes matome, kad Rusija, ir vėl naudodamasi Baltarusijos teritorija, gali eskaluoti ir provokuoti mūsų NATO kaimynus. Jie jau dabar NATO šalyse, ypač Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvijoje, kurios nuo to kenčia, vykdo hibridines atakas“, – ketvirtadienį publikuotame interviu portalui „15min“ sako ji.
Pasak S. Cichanouskajos, autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka, tarnaudamas Rusijos interesams, yra pasirengęs suteikti Baltarusijos teritoriją ir infrastruktūrą Aljansui pulti ar gąsdinti.
Ji taip pat tvirtina gaunanti informacijos apie tiek prie sienos su Ukraina, tiek pasienyje su ES valstybėmis Baltarusijoje statomą naują karinę infrastruktūrą.
„Gauname labai daug jautrios informacijos iš Baltarusijos, kad statoma nauja karinė infrastruktūra, kurios neturėtų būti eskalacijai nesirengiančioje šalyje. Tai – įvairios karinės antenos, infrastruktūra, kuri statoma ne tik prie sienos su Ukraina, tačiau ir pasienyje su ES valstybėmis“, – kalbėjo S. Cichanouskaja.
Statoma nauja karinė infrastruktūra, kurios neturėtų būti eskalacijai nesirengiančioje šalyje.
„Turime būti labai atsargūs – mes matome, kad Baltarusijoje dislokuota raketų „Orešnik“ infrastruktūra, jie grasina ir šantažuoja branduoliniu ginklu“, – pabrėžė Baltarusijos opozicijos lyderė.
Taip ji kalbėjo Europoje dažnėjant incidentams, susijusiems su tuo, ką Vakarų vyriausybės vadina hibridiniu karu.
Dar antradienį Vokietija apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginiame Leipcigo oro uoste įvykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis, ir paskelbė apie diplomatines atsakomąsias priemones.
ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas) sakė, kad vis įžūlesni Rusijos bandymai destabilizuoti Europą kelia vis didėjančią kraujo praliejimo riziką.
Pakurstydamas susirūpinimą dėl Rusijos ketinimų, CŽA vadovas Johnas Ratcliffe'as (Džonas Ratklifas) praėjusią savaitę netikėtai apsilankė Maskvoje, o JAV žiniasklaida pranešė, kad jis įspėjo Rusiją nepulti jokios NATO šalies.
Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Maskva svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus.
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