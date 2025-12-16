Startuoja pilietinė iniciatyva „Nešvęsk vienas“

Platformos idėja paprasta: jei prie tavo stalo yra laisva vieta – pakviesk. Jei ieškai kompanijos – prisijunk. Ši iniciatyva siekia spręsti šventiniu laikotarpiu paaštrėjančią vienišumo problemą ir skatina burtis į bendruomenes, dalytis gerumu.
„Kalbėdama su bičiule iš Ukrainos supratau, kiek žmonių šventes pasitinka vieni — nuo karo pabėgėlių iki vyresnių kaimynų ar jaunų žmonių, gyvenančių toli nuo namų. Kadangi patys turime vietos prie stalo, norėjosi sukurti platformą, kurioje žmonės galėtų tapti draugais bent vienam šiltam vakarui. Esu gyvenusi užsienyje ir žinau, ką reiškia švęsti vienai, tad norėčiau, kad sutinkančių šventes vienatvėje būtų kuo mažiau“ – teigia idėjos iniciatorė Klaudija Grabauskaitė.
„Šventiniu laikotarpiu daugėja žmonių, kurie jaučiasi vieniši, ypač gyvenantys toli nuo šeimos, naujakuriai, studentai, užsieniečiai, vyresnio amžiaus žmonės. Lietuvos socialinių mokslų centro pateiktais duomenimis, Lietuvoje iš viso yra 7,8 proc. vienišų žmonių, tai yra daugiau nei 200 tūkst. arba 1 iš 13 gyventojų (2023 m. duomenys). Tad nešvęskvienas.lt tikslas – padėti šiems žmonėms rasti bendraminčių, kurie norėtų drauge praleisti šventes.
Norintys prisijungti prie platformos nešvęskvienas.lt, pirmiausia turėtų joje susikurti profilį. Besiregistruojantieji turėtų nurodyti, kas jie bus – šeimininkai ar svečiai, kalbas, kuriomis kalba, mitybos ypatumus, pasirinktą datą ir miestą. Sistema leidžia filtruoti pagal miestą, rajoną didžiuosiuose miestuose, kalbą, šventę ar kitus pageidavimus. Užsiregistravusieji gali susirašyti tiesiogiai ir sutarti dėl susitikimo detalių.
Iniciatyva „Nešvęsk vienas“ kviečia kiekvieną prisidėti prie šiltesnės, atviresnės ir empatiškesnės visuomenės kūrimo. „Kartais užtenka tik vieno pakvietimo, kad šventės taptų jaukesnės“, – sako platformos sumanytojai.
Naujausi komentarai