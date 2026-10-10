Startuoja konkursas „Skaidrumą kuriame kartu‘26“: mokiniai kviečiami kurti skaidraus miesto viziją

Kaip teigiama STT pranešime spaudai, šeštąjį kartą rengiamas konkursas skatins jaunimą pažvelgti į savo miestą kaip į erdvę, kurioje kiekvienas sprendimas gali prisidėti prie atsakingesnės, atviresnės ir sąžiningesnės aplinkos kūrimo.
Šių metų konkurso tema – „Skaidraus miesto kūrimas: nuo idėjos iki atsakomybės“.
„Šiemet mokinius kviečiame pažvelgti į skaidrumą per jiems artimą aplinką – miestą, kuriame jie gyvena, mokosi ir kuria savo ateitį. Norime paskatinti juos ne tik įsivaizduoti, kaip galėtų atrodyti skaidrus miestas, bet ir pagalvoti, kokių sprendimų ir kiekvieno žmogaus indėlio reikia, kad tai taptų realybe. Tikimės, kad konkursas padės jauniems žmonėms pajusti, jog skaidrumas nėra kažkas tolimo ir kuriamo tik institucijose – jis prasideda nuo supratimo, kad tai, kokia bendruomenė esame, priklauso nuo mūsų pačių“, – tarnybos pranešime cituojamas STT Antikorupcinio švietimo skyriaus vadovas Benas Aldakauskas.
Norint dalyvauti konkurse, Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojai kviečiami registruoti 8–12 klasių moksleivius, kurie iki lapkričio 12 d. kartu su bendraklasiais turės atlikti 2 užduotis: sėkmingai išspręsti konkurso testą (skaidrumozenklelis.lt) ir kartu su bendraklasiais sukurti originalų kūrybinį darbą skaidrios aplinkos kūrimo tema.
Geriausiai konkurse pasirodžiusios klasės pretenduos į tris nominacijas: „Skaidrumo lyderė“, „Skaidrumo skleidėja“ bei „Skaidrumo bendruomenė“. Nominacijas pelniusioms klasėms konkurso apdovanojimų renginyje bus įteikti STT įsteigti prizai bei diplomai.
Iniciatyva siekiama stiprinti mokinių pilietinę atsakomybę, ugdyti vertybines nuostatas ir nepakantumą nesąžiningumui bei kartu paminėti Tarptautinę antikorupcijos dieną. Konkurso dalyvių darbus vertins komisija, sudaryta iš STT, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybės pažinimo centro, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus universiteto atstovų.
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