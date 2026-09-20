Socialdemokratė siūlo drausti platinti dirbtinio intelekto sukurtą klaidinantį, grėsmingą turinį

Šį savo siūlymą ji sieja ir su nacionaliniu saugumu.
„Sparčiai vystantis dirbtinio intelekto technologijoms, atsirado galimybė itin tikroviškai sukurti arba iš esmės pakeisti vaizdo, garso, teksto ir kitą skaitmeninį turinį, sudarant klaidingą įspūdį apie realius asmenis, jų tapatybę, pasisakymus ar veiksmus. Tokios technologijos sudaro prielaidas skleisti dezinformaciją, manipuliuoti viešąja nuomone, daryti poveikį demokratiniams procesams, pažeisti asmens teises ir teisėtus interesus bei kelti grėsmę nacionaliniam saugumui“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.
Pagal Seimo narės registruotą Visuomenės informavimo įstatymo pataisą, būtų draudžiama skleisti dirbtinio intelekto priemonėmis sukurtą arba iš esmės pakeistą turinį, „kuriuo sudaromas klaidingas įspūdis apie tikrus asmenis, jų tapatybę, pasisakymus ar veiksmus“.
Taip pat toks turinys būtų draudžiamas, jeigu jis galėtų daryti neteisėtą poveikį demokratiniams procesams, kelti grėsmę nacionaliniam saugumui arba reikšmingai pažeisti asmens teises ir teisėtus interesus.
„Įstatymo projekto tikslas – sustiprinti demokratinių procesų, nacionalinio saugumo ir asmens teisių apsaugą nuo piktnaudžiavimo dirbtinio intelekto technologijomis bei užtikrinti veiksmingesnę visuomenės apsaugą nuo klaidinančio dirbtinio intelekto priemonėmis sukurto arba iš esmės pakeisto turinio“, – teigia parlamentarė.
Dabar galiojantis Visuomenės informavimo įstatymas draudžia skelbti dezinformaciją, karo propagandą, neapykantos kurstymą, pornografinio pobūdžio informaciją, taip pat informaciją, pažeidžiančią asmens garbę ir orumą bei nekaltumo prezumpciją.
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