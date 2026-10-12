 Smurtaujantis mokinys gali būti pašalintas iš klasės? Specialistė įspėja neskubėti

Smurtaujantis mokinys gali būti pašalintas iš klasės? Specialistė įspėja neskubėti

2026-10-12 11:30
LNK inf.

Mokyklose vis dažniau kalbama apie smurto ir sudėtingo mokinių elgesio problemas. Ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė sako, kad mokinio pašalinimas iš klasės ar mokyklos turėtų būti tik kraštutinė priemonė.

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<span>Smurtaujantis mokinys gali būti pašalintas iš klasės? Specialistė įspėja neskubėti</span>
Smurtaujantis mokinys gali būti pašalintas iš klasės? Specialistė įspėja neskubėti / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

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– Kaip jūs manote, kokių priemonių šiuo metu reikia tam, kad užtikrintume geresnes sąlygas mokytojams dirbti?

– Iš tiesų turbūt šių dienų aktualijos ir įvairūs atsitikimai mokyklose, kurie nuskamba ir viešai apie mokytojų arba mokinių tarpusavio smurto atvejus, rodo, kad socialinės emocinės kompetencijos, mūsų gebėjimas reaguoti į kažkokias konfliktines situacijas, yra aktualija. Ir iš tiesų mes turime padėti mokytojams susikurti tokią aplinką, kurioje jie jaustųsi saugiai.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ar vienas iš tų būdų galėtų būti tam tikrais atvejais smurtaujantį ar kitaip sudėtingai besielgiantį mokinį pašalinti iš klasės ar mokymo įstaigos?

– Tai yra visiškai kraštutinė priemonė, nes jeigu jau kyla mintis pašalinti, vadinasi, pirmiausia turėtų kilti klausimas, ką mes padarėme, kad tokių situacijų būtų išvengta. Nes iš esmės mokinys, kuris destruktyviai elgiasi, provokuoja klasės draugus ir mokytoją konfliktui, akivaizdu, kad jis turi tam tikrų problemų, į kurias mes pirmiausia turime sureaguoti, matydami tokį destruktyvų elgesį.

Nes smurtas, kuris jau pasireiškia mokykloje, klasėje, kažkokių pastūmimų, užgavimų, jau yra pasekmė to, kad mes, suaugusieji, nepamatėme pirmųjų užuomazgų, nes jau yra išraiška kažkokio netinkamo elgesio.

Tai mokykla būti ta vieta, kur netoleruojamas smurtas jokia forma, turi padėti ir tėvai. Ir tikrai tas išmokimas netoleruoti bet kokio smurto yra mūsų visų, turbūt dabar toks pagrindinis uždavinys.

Šiame straipsnyje:
mokykla
mokiniai
smurtas
Jolanta Navickaitė
ugdymas

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