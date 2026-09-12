Siūloma keisti Kaišiadorių miesto ir beveik 100 kaimų ribas, vieną jų – panaikinti

Tam dar turi pritarti Vyriausybė, sprendimas turėtų būti priimtas kitą savaitę.
VRM teigimu, pakeitimai reikalingi, nes dalies gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos ir pavadinimai neatitinka faktinės padėties, dėl to kyla neaiškumų nustatant nekilnojamojo turto objektų vietą, suteikiant adresus ir deklaruojant gyvenamąją vietą.
Pasak ministerijos, Obuchovkos kaimas, esantis Žaslių seniūnijoje, bus panaikintas, o jo 16,92 hektaro teritorija priskirta Žuvų kaimui. Ministerija pabrėžia, jog Obuchovka faktiškai yra išnykusi – joje įregistruotas vienas žemės sklypas, nėra pastatų, gyventojų ar išvystytos infrastruktūros.
Taip pat Paparčių seniūnijoje esantis Mičiūnų kaimas bus vadinamas Miciūnais. VRM teigimu, dabartinis pavadinimas neatitinka vietos kalbinių tradicijų ir gyventojų lūkesčių.
Be to, bus pakoreguotos kitų Kaišiadorių rajono gyvenamųjų vietovių, įskaitant Kaišiadorių miestą, teritorijų ribos.
VRM pabrėžia, jog sprendimai priimti atsižvelgiant į Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos pasiūlymus ir gyventojų nuomonę. 2022 metais surengtoje apklausoje 97,46 procento dalyvavusių gyventojų pritarė siūlomiems teritorijų ribų pakeitimams ir kaimo pavadinimo patikslinimui.
Anot ministerijos, pakeitimais bus sudarytos sąlygos aiškiau nustatyti adresus, palengvės gyvenamosios vietos deklaravimas, taip pat bus užtikrintas teritorijų ribų atitikimas teisės aktų reikalavimams.
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