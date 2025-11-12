Siūloma apriboti egzaminų vertinimo komitetų kompetencijas

„Šiais metais buvo įvairių diskusijų dėl to (dėl vertinimo komitetų – ELTA), todėl čia labai griežtai apibrėžtos vertinimo komitetų kompetencijų ribos – neliko galimybės pasinaudoti (galimybe – ELTA) priimti sprendimus dėl nenumatytų kritinių atvejų, kas iš esmės ir buvo padaryta“, – trečiadienį vykusiame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje kalbėjo viceministras.
„Šito dalyko nebus. (Tam – ELTA) yra užkirsta galimybė. Vertinimo komitetas koordinuoti perduodamas tik NŠA direktoriui“, – akcentavo jis.
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje (ŠMK) pristatytas Valstybinių brandos egzaminų tvarkos projektas dar turės būti patvirtintas ŠMSM vadovės Ramintos Popovienės.
ELTA primena, kad vasarą paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Tokį sprendimą esą priėmė vertinimo komitetas.
Pasak ministrės R. Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Vėliau ŠMSM vadovė ne kartą užsiminė apie planus mažinti šiuo metu galiojančią egzaminų išlaikymo kartelę.
