Siūlo prisitaikyti prie kontrabandinių balionų

Šeštadienio naktį iš Baltarusijos atskrido mažiausiai 21 balionas su kontrabandinėmis cigaretėmis.
„80 proc. sulaikomų kontrabandinių cigarečių yra būtent siunčiant oro balionais“, – pabrėžė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Vilniaus oro uostas buvo sustabdytas šešioms valandoms – tai ilgiausiai trukęs oro uosto stabdymas Lietuvoje, neskaičiuojant NATO viršūnių susitikimo, kai skrydžiai stabdyti planuotai.
„Uždarymas paveikė daugiau nei 5000 keleivių, 30 skrydžių, iš kurių pusė buvo atšaukta“, – informavo susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Tiems, kurių kelionės griuvo, dar viena liūdna žinia – kompensacijų nebus. Anot Transporto saugos administracijos, skrydžių atšaukimo priežastis – balionai iš trečiosios šalies, Baltarusijos, kurios niekaip neįmanoma kontroliuoti.
„Jeigu oro vežėjai neatliepia lūkesčių, yra Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, į kurią galima kreiptis“, – pridūrė J. Taminskas.
Dėl savaitgalį į Lietuvą įskridusių balionų sulaikyti jau 6 asmenys. Tačiau tai ne organizatoriai, o tik nukritusių cigarečių rinkėjai.
„Atokiau nuo sienos, priklausomai nuo to, kur rasti balionai, dalis asmenų buvo sulaikyta gabenimo ar sandėliavimo stadijose“, – aiškino VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos viršininkas Donatas Škarnulis.
Kai Lietuva pastatė tvorą prie Baltarusijos ir uždarė daugumą pasienio postų, cigarečių kontrabanda persikėlė į orą – cigaretės skraidinamos balionais arba dronais. Bet dronus pasieniečiai gali ir numuša antidronais.
„Antidroninėmis sistemomis šiemet esame numušę 50 dronų. Tuos įrenginius galime paveikti“, – teigė D. Škarnulis.
Tačiau pasieniečių vadas ir vidaus reikalų ministras pripažįsta – nuleisti meteorologinių balionų neįmanoma.
„Tomis priemonėmis, kurias turi mūsų pasieniečiai, to padaryti neįmanoma“, – tvirtino pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas.
Balioną neša vėjas, jame beveik nėra įrangos – tik mažas GPS siųstuvas, kad kontrabandininkai rastų, kur jis nukrito.
„Iš esmės, taikoma kriminalinė žvalgyba, bet detalių veiksmų nekomentuosiu“, – sakė VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos viršininkas.
Prieš metus buvo žadėta, kad balionai bus numušami. Tuometiniai konservatorių ministrai Agnė Bilotaitė ir Laurynas Kasčiūnas teigė išsprendę problemą – suteikė pasieniečiams įgaliojimus šaudyti. Pareigūnams tai jau tada kėlė šypseną, nes balionai – per aukštai. Per metus jų buvo šimtai, bet šūvio – nė vieno.
„Kalbant apie VSAT, ginklas meteorologinių balionų naikinimui nebuvo naudojamas“, – konstatavo pasieniečių vadas.
Kontrabandininkai dabar balionus leidžia Baltarusijos gilumoje. Į Lietuvą jie įskrenda labai aukštai ir greitai.
„5–6 kilometrų aukštyje, judantys priklausomai nuo vėjo iki 200 km/val. greičiu“, – patikslino R. Liubajevas.
Siekiama rasti ir nubausti kontrabandininkus, kad kiti bijotų.
„Teisingas atpildas už neteisėtą veiklą gali sumažinti ar atmušti norą naudoti šį kelią“, – akcentavo V. Kondratovičius.
Tačiau ir čia kontrabandininkai prisitaikė – kabina tiek cigarečių, kad grėstų bauda, bet ne baudžiamoji atsakomybė. Tie patys asmenys prie balionų sulaikomi pakartotinai.
Pernai dėl balionų buvo sulaikyti 46 asmenys, šiemet per pusmetį – jau dvigubai daugiau.
Pasieniečiai pabrėžia – dar yra politinių priemonių balionams stabdyti.
„Galiausiai yra ir punktų uždarymas, kaip pavyzdys, bet tai jau turėtų būti svarstoma. Poveikio priemonių dar yra“, – teigė D. Škarnulis.
Lietuva paliko su Baltarusija tik du pasienio postus – vienus iš paskutinių Aliaksandrui Lukašenkai kelių ne tik į Lietuvą, bet ir į visą Europą. Galbūt grėsmė jų netekti paskatintų A. Lukašenką stabdyti kontrabandininkus savo šalyje? Tačiau vidaus reikalų ministras tokią galimybę atmeta.
„Nemanau, kad šiandien tai labai paveiktų, nes, kaip matome, veikla vykdoma grupuočių. Reikėtų labai viską pamatuoti“, – teigė ministras.
Pasieniečiai prašo griežtinti bausmes – baudžiamąją atsakomybę taikyti už mažesnį kiekį kontrabandos. Tačiau ministras pabrėžia, kad ir kontrabandininkai turi „žmogaus teises“.
„Ar į Seimą eisime, nežinau. Vis tiek reikia pagalvoti ir apie žmogaus teises“, – komentavo V. Kondratovičius.
Pasieniečiai sako – rudenį pradeda vyrauti vėjai į Lietuvą, todėl balionų tikėjosi. Šį savaitgalį nauja buvo tik tai, kad dėl jų visai nakčiai uždarytas Vilniaus oro uostas.
