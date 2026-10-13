Siūlo griežtesnius reikalavimus į universitetus priimamiems užsieniečiams

Antradienį Seime ministrė susitiko su Seimo liberalų frakcijos nariais.
Susitikime liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen teiravosi R. Popovienės, kaip pastaroji reaguoja į bendrapartiečio vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno ankstesnius pareiškimus, esą aukštosios mokyklos „prisikviečia užsienio studentų ir vėliau tuo piktnaudžiauja“.
„Mes, liberalai, žiūrime ir iš tos pusės, kad Lietuva yra viena iš valstybių, kuri konkuruoja dėl užsienio studentų. Mes esame talentų pritraukimo lauke dėl konkurencijos ir tokie jūsų kolegos pasisakymai užmeta šešėlį iš esmės visam aukštajam mokslui. (...) Kaip jūs, kaip švietimo ministrė, ar jūs norėtumėt galbūt užstoti universitetus?“ – teiravosi liberalė.
Savo ruožtu R. Popovienė teigė, jog šiuo klausimu ministerija konsultuojasi su universitetais.
„Tai iš tiesų šis klausimas yra labai svarbus. Mes jau truputėlį ir kalbėjomės su universitetais, tam tikrų galbūt, sakyčiau, problemų yra, bet jos galbūt nėra tokios didelės, kaip jos yra įvardinamos“, – teigė švietimo ministrė.
„Kad nebūtų to piktnaudžiavimo, mes diskutavome tuo klausimu, (...) mes galbūt turėtume stiprinti priėmimo anglų kalbos lygį. Ir suteikiant tam tikrą lygį galbūt išsispręstų ta problema, kuri yra dabar labiausiai keliama“, – pridūrė ji.
Ministrė teigė šį klausimą pasiūliusi išdiskutuoti Seimo Švietimo ir mokslo komitete.
ELTA primena, kad šią savaitę M. Katelynas LRT televizijos laidoje „Savaitė“ teigė, jog statistiniai duomenys rodo, kad yra nemažas skaičius žmonių, atvykstančių į Lietuvą studijų pagrindu ir tuo pačiu besinaudojančių galimybe dirbti pagal individualios veiklos sutartį.
„Aukštosios mokyklos jų net fiziškai nemato, ir ta kontrolė yra nepakankama. Aš manau, kad tas kelias turi baigtis, kuomet kai kurios aukštosios mokyklos iš to uždirba, bet Lietuvoje tas vaizdas ir kuriasi, kad tų migrantų yra daugiau, negu iš tiesų deklaruojama“, – LRT televizijos laidoje sakė vidaus reikalų ministras.
Naujausi komentarai