Situacija dėl Broko: apie dvasinių judėjimo atstovus pasisakė VSD

„Rusijoje veikia sąlyginai daug naujų „dvasinių judėjimų“ ir sąmokslo teorijas platinančių organizacijų, turinčių sektos požymių. Dalis jų sekėjų turi ir Lietuvoje. VSD vertinimu, potencialiai šie asmenys yra labiau paveikūs Rusijos dezinformacijai ir propagandos naratyvams, tačiau šiuo metu jų veikla nedaro didesnės įtakos valstybės vidaus procesams“, – tokį komentarą VSD pateikė naujienų portalui „15min“, šiam užklausus, ar Lietuvos žvalgyba turi informacijos apie Rusijoje įsteigtą ir Lietuvoje sekėjų turinčią „Radastėją“ bei ritmologiją ir ar ją teikia šalies vadovams.
Šią savaitę kultūros viceministru paskyrus kino prodiuserį Aleksandrą Broką, paaiškėjo, kad jis dirbo Europos darnaus žmogaus institute, kur buvo pristatomas ritmologu, skaitė paskaitas apie tai, bendravo su ritmologijos pradininke, Rusijos piliete Jevdokija Lučezarnova. Jos įkurta visuomeninė organizacija „Radastėja“ vadinama sekta ar destruktyvia okultine organizacija.
Dabar A. Brokas teigia, kad ritmologijos mokymu domėjosi tik kaip kino profesionalas.
Ritmologija tiria ritmiškų procesų poveikį gyviems organizmams. Tai vertinama kaip pseudomokslas ir siejama su sekta Rusijoje.
