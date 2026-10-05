 Iš sinoptikų – naujausia žinia: ruduo apie save primins lietumi

Iš sinoptikų – naujausia žinia: ruduo apie save primins lietumi

2026-10-05 06:49 kauno.diena.lt inf.

Pirmadienį bus debesuota. Vietomis nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15–19 m/s. Aukščiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos, skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

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<span>Iš sinoptikų – naujausia žinia: ruduo apie save primins lietumi</span>
Iš sinoptikų – naujausia žinia: ruduo apie save primins lietumi / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Antradienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje iki 15, dieną 15–20 laipsnių šilumos.

Trečiadienio naktį kai kur truputį palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 6–11 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 15–19 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 2 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 19 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Svyloje ties Guntauninkais – iki 32 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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