Iš sinoptikų – geros žinios: šilta, be lietaus

Penktadienį be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–12 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–2 laipsniai šalčio, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–13, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 30 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, kai kur iki 18 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Nevėžyje ties Babtais – iki 20 cm.
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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