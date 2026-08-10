Sinoptikė: po gaivios savaitės pradžios savaitgalį grįš karštis

Pasak jos, antradienio naktį per Lietuvą praslinks šaltasis atmosferos frontas, todėl naktis bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje vietovių trumpai palis, didesnė tikimybė pietvakariniuose rajonuose, pagriaudės perkūnija.
Dieną daugelyje rajonų taip pat numatomi trumpalaikiai lietūs, o popietę vietomis grūmos perkūnija. Kai kur gali iškristi kruša ar smulkios ledo kruopos.
Žemiausia temperatūra antradienio naktį svyruos tarp 12–17 laipsnių šilumos, o dieną sušils iki 18–23 laipsnius šilumos.
T. Kaunienė pažymi, kad trečiadienį orai ims keistis. Dangus tiek naktį, tiek dieną bus nepastoviai debesuotas, o vietomis trumpai ir negausiai palynos. Vėjas laikysis vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį pažemės iki 8–13, pajūryje – iki 14–17 laipsnių šilumos, dieną vėl nekils aukščiau 18–23 laipsnių.
Ketvirtadienį šalies danguje bus daugiau saulės, o lietaus tikimybė sumenks. Tiesa, vėjas vis dar pūs iš šiaurės vakarų, vakarų, naktį jo gūsiai sieks 4–9 m/s, o dieną – 6–11 m/s.
Temperatūra giedresnę naktį nukris iki 7–12, pajūryje iki 13–16 laipsnių šilumos, dieną oras sušils iki 19–24 laipsnių.
Penktadienį Lietuva pamažu pereis į vakarinę, šiltesniąją anticiklono dalį, todėl įsivyraus saulėti ir sausi orai. Naktis dar turėtų būti gaivi, apie 8–13, pajūryje apie 14–17 laipsnių šilumos, o dieną termometrai pavėsyje jau rodys 21–26 laipsnius.
Šeštadienį orai ir toliau išliks daugiau mažiau saulėti, be lietaus. Vėjo naktį beveik nesijaus, o dieną vėl pūs iš pietų, pietvakarių, 5–10 m/s. Naktis jau bus šiltesnė – temperatūra svyruos tarp 10–15, pajūryje laikysis 16–19 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra šoktelės iki 24–29 laipsnių.
Sekmadienio naktis prognozuojama rami ir labai šilta, lietaus gali sulaukti nebent pajūris.
Dieną daugiausia šiaurės vakarinėje šalies pusėje gali trumpai palyti, griaus perkūnija. Sustiprės pietvakarių, vakarų vėjas. Temperatūra šiaurės vakariniuose rajonuose pakils iki 21–26 laipsnių šilumos, o kitur oras spės įkaisti iki 27–31 laipsnio.
(be temos)