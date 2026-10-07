 Sinoptikai turi gerų žinių: ruduo dar džiugins šiluma

Sinoptikai turi gerų žinių: ruduo dar džiugins šiluma

2026-10-07 06:55 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienį be lietaus. Vėjas pietvakarių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–19 laipsnių šilumos, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

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<span>Sinoptikai turi gerų žinių: ruduo dar džiugins šiluma</span>
Sinoptikai turi gerų žinių: ruduo dar džiugins šiluma / Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, pietų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje iki 12, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Penktadienį protarpiais lietus. Vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 15–20 m/s, pajūryje iki 25 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 10–15 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 6 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 11 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 34 cm, fiksuojamas Nevėžyje ties Babtais.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15 laipsnių šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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