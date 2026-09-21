Sinoptikai: taip nutinka retai

Praėjusi savaitė buvo ganėtinai šilta (bent vietomis sušildavo daugiau nei 20 laipsnių), o laukuose matyti daug voratinklių, todėl jeigu turėtume galvoje bobus (t. y. vorus), tuomet bobų vasara jau prasidėjusi.
Įprastai bobų vasara laikomas neįprastai šiltas ir sausas laikotarpis, kuris pasitaiko ne kiekvienų metų rudenį vidutinėse platumose.
„Dalis šaltinių tai apibūdina kaip laikotarpį, kuris prasideda tik po pirmųjų stipresnių šalnų. Šį rudenį jų dar nebuvo. Taigi, tik po šaltesnio laikotarpio (kuris kaip tik bus šią savaitę) gali ateiti šiltesnių orų laikotarpis“, – feisbuke rašė meteorologai.
Lietuvoje bobų vasara dažniausiai pasitaiko rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje. Jos trukmė gali siekti nuo 1–2 dienų iki 1–2 savaičių. Šis reiškinys labiausiai susijęs su tam tikra atmosferos cirkuliacija, kai virš Atlanto vandenyne esančių Azorų salų įsitvirtina anticiklonas (aukšto slėgio sūkurys), o jo gūbrys nutįsta link Europos. Taip į regioną atkeliauja šilti bei gražūs orai. Kartais būna ir išimčių, kai susidaro šiek tiek kitokia atmosferos cirkuliacija, tačiau irgi būna šilta bei saulėta.
„Kai kuriais metais bobų vasaros situacija nesusiformuoja ir todėl jos nebūna. Dabartiniai skaičiavimai rodo, jog orų atšilimas (išaugus atmosferos slėgiui) gali būti maždaug po savaitės, tačiau kol kas tokios prognozės patikimumas nėra aukštas, – rašė tarnyba. – Terminas „bobų vasara“ populiarus ne tik Lietuvoje, jį naudoja rytų slavai ir vokiečiai. Latviai šiltą rudens periodą vadina „atvasara“ (sugrįžtanti vasara). Čekijoje – voratinklių vasara, Bulgarijoje ir Serbijoje – čigonų vasara. Italijoje, Prancūzijoje, Pirėnuose – šv. Martino vasara, o Šiaurės Amerikoje – indėnų vasara (angl. Indian summer).“
Naujausia orų prognozė
Kaip jau skelbta, pirmadienį meteorologai šešių apskričių gyventojus perspėjo apie pavojingą meteorologinį reiškinį.
Kaip matyti Lietuvos hidrometeorologijos pavojingų meteorologinių reiškinių žemėlapyje, perkūnija pirmadienį prognozuojama Klaipėdos, Telšių, Tauragės, Šiaulių, Kauno ir Marijampolės apskrityse.
Pirmadienį Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpi lietūs. Vietomis perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s. Aukščiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, 5–10 m/s, dieną šiaurės vakarų, šiaurės, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–13, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį daugiausia rytiniuose, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje apie 13, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
Rugsėjo 21 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Tenenyje ties Miestaliais – iki 43 cm, Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 28 cm, Lėvenyje ties Kupiškiu – iki 24 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 20 cm per parą.
Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse 11–19, ežeruose – 14–18, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 16–17, laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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