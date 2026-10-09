 Sinoptikai pateikė naujausią informaciją dėl itin galingo vėjo

Sinoptikai pateikė naujausią informaciją dėl itin galingo vėjo

2026-10-09 14:41 kauno.diena.lt inf.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pateikė naujausią informaciją apie orų permainas ir galingą vėją.

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Sinoptikai pateikė naujausią informaciją dėl itin galingo vėjo / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašo stop kadrai

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Penktadienį iki 14 val. smarkiausi vėjo gūsiai (10 m aukštyje) buvo išmatuoti:

 Ventės rage (Šilutės r.) – iki 27 m/s;

 Šilutėje – iki 23 m/s;

 Šventojoje – iki 21 m/s;

 Šumske (Vilniaus r.) – iki 21 m/s;

Kybartuose (Vilkaviškio r.) – iki 21 m/s;

 Ties Klaipėdos uosto vartais (24 m aukštyje) – iki 32 m/s;

 Nidoje prie jūros (24 m aukštyje) – iki 25 m/s;

 Klaipėdoje prie švyturio (24 m aukštyje) – iki 22 m/s.

Meteorologai priminė vėjo apibrėžimus:

 Pavojingas vėjas ≥15 m/s (≥54 km/h);

 Stichinis vėjas (visoje šalyje, išskyrus pajūrio ir pamario regionus) ≥24 m/s (≥86 km/h);

Stichinis vėjas (pajūrio ir pamario regionuose) ≥28 m/s (≥101 km/h);

Katastrofinis (uraganinis) vėjas ≥33 m/s (≥119 km/h).

Kaip jau skelbta, dėl stipraus vėjo elektros neturi apie 2,9 tūkst. vartotojų, pajūryje vėjas verčia medžius.

Naujausia orų prognozė

Šeštadienio naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, pirmoje nakties pusėje daug kur gūsiai 15–20 m/s, pajūryje iki 25 m/s. Temperatūra 6–11 laipsnių šilumos.

Šeštadienio dieną daug kur palis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, pietų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje iki 13, dieną 12–17 laipsnių šilumos.

Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis. Vėjas pietų, pietvakarių, dieną pajūryje vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje 9–11 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 9 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, vietomis iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Smalininkais – iki 68 cm, Šventojoje ties Šventąja – iki 43 cm, Akmenoje-Danėje ties Klaipėda – iki 27 cm, Nemuno atšakoje Atmatoje ties Rusne – iki 23 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 21 cm. Žymesnis kritimas, iki 51 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 12–16, Kuršių mariose – 13–14, Baltijos jūroje – 14–15 laipsnių šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Šiame straipsnyje:
Vėjas
stiprus vėjas
stichinis vėjas
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