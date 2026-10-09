Sinoptikai pateikė naujausią informaciją dėl itin galingo vėjo

Penktadienį iki 14 val. smarkiausi vėjo gūsiai (10 m aukštyje) buvo išmatuoti:
Ventės rage (Šilutės r.) – iki 27 m/s;
Šilutėje – iki 23 m/s;
Šventojoje – iki 21 m/s;
Šumske (Vilniaus r.) – iki 21 m/s;
Kybartuose (Vilkaviškio r.) – iki 21 m/s;
Ties Klaipėdos uosto vartais (24 m aukštyje) – iki 32 m/s;
Nidoje prie jūros (24 m aukštyje) – iki 25 m/s;
Klaipėdoje prie švyturio (24 m aukštyje) – iki 22 m/s.
Meteorologai priminė vėjo apibrėžimus:
Pavojingas vėjas ≥15 m/s (≥54 km/h);
Stichinis vėjas (visoje šalyje, išskyrus pajūrio ir pamario regionus) ≥24 m/s (≥86 km/h);
Stichinis vėjas (pajūrio ir pamario regionuose) ≥28 m/s (≥101 km/h);
Katastrofinis (uraganinis) vėjas ≥33 m/s (≥119 km/h).
Kaip jau skelbta, dėl stipraus vėjo elektros neturi apie 2,9 tūkst. vartotojų, pajūryje vėjas verčia medžius.
Naujausia orų prognozė
Šeštadienio naktį vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, pirmoje nakties pusėje daug kur gūsiai 15–20 m/s, pajūryje iki 25 m/s. Temperatūra 6–11 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną daug kur palis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, pietų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje iki 13, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis. Vėjas pietų, pietvakarių, dieną pajūryje vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje 9–11 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 9 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, vietomis iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Smalininkais – iki 68 cm, Šventojoje ties Šventąja – iki 43 cm, Akmenoje-Danėje ties Klaipėda – iki 27 cm, Nemuno atšakoje Atmatoje ties Rusne – iki 23 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 21 cm. Žymesnis kritimas, iki 51 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 12–16, Kuršių mariose – 13–14, Baltijos jūroje – 14–15 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Naujausi komentarai