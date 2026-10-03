Sinoptikai: naktį fiksuotos šalnos

Penktadienis buvo be lietaus, rytą vietomis tvyrojo rūkas. Aukščiausia oro temperatūra siekė 17–21 laipsnį šilumos.
Žemiausia oro temperatūra naktį buvo 2–8, vakariniuose rajonuose vietomis 9–12 laipsnių šilumos.
Tačiau dirvos paviršiuje vietomis fiksuotos šalnos iki 0–3 laipsnių šalčio.
„Labiausiai išsiskyrė Varėna, kur buvo šalčiausia. Oro temperatūra (1,5 m aukštyje) nukrito iki 0,0 °C. Tuo tarpu, dirvos paviršiuje (5 cm aukštyje) šalo iki -3,0 °C. Taip pat silpnų šalnų buvo ir Molėtų, Utenos, Trakų, Birštono ir Kazlų Rūdos meteorologijos stotyse“, – socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Šeštadienį be žymesnio lietaus, pūs pietvakarių, vakarų 4–9 m/s stiprumo vėjas.
Aukščiausia temperatūra sieks 16–21 laipsnį šilumos.
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