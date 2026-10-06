 Sinoptikai: dieną ir naktį – nedidelis lietus

Sinoptikai: dieną ir naktį – nedidelis lietus

2026-10-06 06:50 kauno.diena.lt inf.

Antradienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 14–19 laipsnių šilumos, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

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<span>Sinoptikai: dieną ir naktį – nedidelis lietus</span>
Sinoptikai: dieną ir naktį – nedidelis lietus / Asociatyvi P. Adamovič/BNS nuotr.

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Trečiadienio naktį kai kur truputį palis. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 7–12 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–13, dieną 15–19 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių, pietų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 5 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 16 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Nemunėlyje ties Tabokine – iki 24 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–16, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – laipsnių šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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