Sinoptikai: dieną ir naktį – nedidelis lietus

Trečiadienio naktį kai kur truputį palis. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 7–12 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–13, dieną 15–19 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių, pietų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 5 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 16 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Nemunėlyje ties Tabokine – iki 24 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–16, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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