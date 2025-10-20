 Šią savaitę Lietuvoje bus įvestas žiemos laikas

2025-10-20 07:12
BNS inf.

Šią savaitę laikrodžio rodyklę pasukus viena valanda atgal, bus įvestas žiemos laikas.

Laikas bus keičiamas naktį iš šeštadienio į sekmadienį.

Žiemos laikas galios iki kovo pabaigos. Šiuo laikotarpiu šviesusis paros metas ryte prasideda anksčiau ir vakare trunka trumpiau, palyginti su vasaros laiku.

Žiemos ir vasaros laiką nuspręsta įvesti, kad būtų geriau išnaudojamas šviesusis paros metas. Kritikai teigia, kad laiko kaitaliojimas gali kenkti sveikatai.

Laikas Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje (ES), vykdant ES direktyvą, dėl vasaros keičiamas dukart per metus.

Europos Komisija ir Europos Parlamentas remia idėją atsisakyti laikrodžių sukiojimo, bet dauguma valstybių narių sprendimui kol kas nepritaria.

