 Seimas leido savivaldybėms prižiūrėti laivybą ir tikrinti keleivių bilietus

Seimas leido savivaldybėms prižiūrėti laivybą ir tikrinti keleivių bilietus

2025-12-21 00:31
Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Seimas leido savivaldybių institucijoms prižiūrėti laivybą vidaus vandenyse. Joms taip pat suteikta teisė tikrinti tokių laivų keleivių bilietus.

Seimas leido savivaldybėms prižiūrėti laivybą ir tikrinti keleivių bilietus
Seimas leido savivaldybėms prižiūrėti laivybą ir tikrinti keleivių bilietus / J. Kalinsko/ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Už tai numatančias Vidaus vandenų transporto kodekso pataisas ketvirtadienį vienbalsiai balsavo 72 Seimo nariai.

Įsigaliojus naujam reguliavimui, valstybinę laivybos vidaus vandenyse priežiūrą atliks ne tik Transporto saugos administracija, bet ir savivaldybių institucijos ir jų įgalioti viešieji juridiniai asmenys.

Savivaldybių tarnybų pareigūnai savo savivaldybės teritorijoje galės tikrinti vidaus vandenų laivų keleiviams ir bagažui vežti privalomus dokumentus, tarp jų keleivių bilietus ir bagažo kvitus.

Tikimasi, kad tai sumažins pagundas keliauti be bilieto.

Kodekso pataisas inicijavusi socialdemokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Violeta Turauskaitė sako, kad pokyčiai palies ne visas savivaldybes, o tik tas, kurios vykdo keleivių pervežimą laivais vidaus vandenyse. Tai aktualu, pavyzdžiui, Klaipėdai, Vilniui.

Naujos kodekso nuostatos įsigalios kitų metų gegužės 1 d.

Pagal šiuo metu galiojantį Vidaus vandenų transporto kodeksą, tik Transporto saugos administracijos pareigūnai turi teisę tikrinti vidaus vandenų transporto priemonių keleiviams, bagažui ir kroviniams vežti privalomus dokumentus, tarp jų keleivių bilietus ir bagažo kvitus.

 

 

Šiame straipsnyje:
Seimas
keleivių bilietai
savivaldybės
laivyba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų