Seimas apsispręs dėl profesinių sąjungų netenkinančio pareigūnų algų didinimo

BNS rašė, kad statutinių pareigūnų atlyginimų fondas kitąmet augs 7 proc., o didžioji dalis šių lėšų bus skiriama mažiausiai uždirbančių pareigūnų atlyginimams didinti. Jie augs 24–162 eurais.
Taip pat Statute įtvirtinama kasmėnesinė 300 eurų kompensacija, mokama ištarnavusiems bent 25 metus arba pensinio amžiaus pareigūnams, siekiant juos išlaikyti tarnyboje.
Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkė Ineta Kursevičienė numatomą algų didinimą praėjusią savaitę vadino neesminiu, pabrėžusi, kad apie 70 proc. pareigūnų atlyginimai kils 8 eurais.
Dėl to NPPSS lyderė žadėjo tolesnį spaudimą politikams, neatmetė protesto galimybės.
Savo ruožtu, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius priimant valstybės biudžetą teigė, kad atlyginimai „nėra vienas iš pirmų punktų“ su profesinėmis sąjungomis ketinant peržiūrėti visą vidaus reikalų sistemą.
Ministras lapkritį minėjo, kad norint įvykdyti pareigūnams duotus pažadus, kitąmet papildomai reikėtų 40 mln. eurų. Profsąjungų skaičiavimu, tam reikia bent 150 mln. eurų.
Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijos gruodžio pradžioje pranešė pareigūnų algoms didinti papildomai skyrusios 39,1 mln. eurų.
Šiemet VRM pavaldžių statutinių įstaigų pareigūnų vidutinis darbo užmokestis „į rankas“ sudarė 1547 eurus, bet jis reikšmingai skiriasi tarp atskirų įstaigų.
Pagal Vidaus tarnybos statute įtvirtintus koeficientus skaičiuojami atlyginimai visiems statutiniams pareigūnams.
Jiems priskiriami policininkai, pasieniečiai, ugniagesiai, Finansinių nusikaltimų tyrimo, Viešojo saugumo, Probacijos ir Kalėjimų tarnybų pareigūnai bei muitininkai.
