Sausio 24-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.24 val., leidžiasi 16.39 val. Dienos ilgumas 8.15 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 10.06 val., leidžiasi - .
Vardadieniai:
Pranciškus, Vilgaudas, Gaivilė, Artūras, Felicija
Datos:
Tarptautinė edukacijos diena
Sausio 24-oji Lietuvos istorijoje:
1734 — Krokuvoje karūnuotas priešpaskutinis Lenkijos ir Lietuvos karalius Augustas III.
1882 — gimėpublicistas, kunigas Juozas Grajauskas. Mirė 1930 m.
1885 — Tilžėje susikūrė lietuvių kultūros draugija „Birutė“. Veikė iki 1914 m.
1907 — gimė lietuvių dainininkas Rostislavas Andriejevas. Mirė 1967 m.
1931 — gimė dailininkas Vytautas Šerys. Mirė 2006 m.
1942 — gimė poetė, vertėja, dietologė Lidija Šimkutė-Pocienė.
1991 — Vilnius pareikalavo, kad SSRS išvestų savo dalinius iš jėga užimtų pastatų Lietuvoje.
1993 — mirė kunigas, spaudos darbuotojas, „Draugo” laikraščio įkūrėjas ir ilgametis vadovas Pranas Garšva. Gimė 1915 m.
2023 — Vyriausioji rinkimų komisija panaikino konservatorių frakcijos atstovo Kristijono Bartoševičiaus įgaliojimus Seime po to, kai jam buvo pareikšti įtarimai dėl galimo keturių vaikų seksualinio prievartavimo bei tvirkinimo. Bylą spalį pradėjo nagrinėti Panevėžio apygardos teismas.
2024 — Vyriausybė uždraudė kariams ir pareigūnams ne tarnybos metu vykti į Rusiją, Baltarusiją ir Kiniją. Vėliau panašus draudimas priimtas su slapta informacija dirbantiems tarnautojams, šauliams.
Sausio 24-oji pasaulio istorijoje:
41 — sulaukęs 28 metų amžiaus buvo nužudytas Romos imperatorius Caligula (Kaligula) — Gajus Julijus Cezaris, valdęs 37- 41 m. po Kr.
1776 — gimė muzikantas, vokiečių rašytojas Ernstas Teodoras Amadeus Hoffmannas (Ernstas Teodoras Amadėjus Hofmanas). Mirė 1822 m.
1848 — garsiosios aukso karštligės JAV pradžia — James Marshall (Džeimsas Maršalas) Kalifornijos valstijoje (JAV) surado aukso grynuolį.
1907 — Seras Robert Baden-Powell (Robertas Badenas Pauelas) Anglijoje įkūrė pirmąją berniukų skautų organizaciją.
1922 — amerikietis Cristian Nelson (Kristijanas Nelsonas) iš Ajovos valstijos Onava miesto gavo patentą ,,Eskimo” ledų gamybai.
1924 — SSRS įkūrėjo garbei Petrogradas pavadintas Leningradu.
1935 — Virdžinijos valstijoje (JAV) pirmą kartą alus „Krueger Cream Ale“ pradėtas pardavinėti skardinėse.
1965 — mirė britų politikas ir premjeras II pasaulinio karo metais seras Winston Churchill (Vinstonas Čerčilis). Gimė 1874 m.
1972 — Ramiojo vandenyno Guamo saloje surastas japonų kareivis Shoichi Yokoi (Šojičis Jokojis), kuris 28 metus slėpėsi džiunglėse, manydamas, jog tebesitęsia II pasaulinis karas.
1996 — Čečėnų sukilėliai paleido dvi savaites įkaitais laikytus 42 Rusijos piliečius.
2011 — Rusijoje per sprogdinimą Domodedovo oro uoste žuvo apdovanojimo atvykusi atsiimti 29 metų dramaturgė iš Ukrainos Ana Mašutina.
Sausio 24-oji šou pasaulyje:
1941 — gimė amerikiečių dainininkas Neilas Diamondas.
1943 — gimė aktorė Sharon Tate (Šeron Teit), režisieriaus Roman Polanski (Romano Polianskio) žmona, kuri buvo nužudyta Manson (Mensono) šeimos sektos narių.
1949 — gimė amerikiečių aktorius John Belushi (Džonas Belušis).
2011 — filmas apie vampyrus „Saulėlydžio saga. Užtemimas“ (The Twilight Saga: Eclipse) pirmavo tarp pretendentų į „Auksinės avietės“ apdovanojimus — filmas nominuotas net devyniose metų blogiausių filmų apdovanojimų kategorijose.
2011 — Adele (Adelė) išleido savo antrąjį albumą „21“.
2012 — Martin Scorsese (Martino Skorsezės) trimatis nuotykių filmas „Hugo“ gavo 11 „Oskarų“ nominacijų.
2012 — būdamas 76 metų mirė Graikijos kino režisierius Theo Angelopoulos (Teo Angelopulas).
