Sausio 21-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.28 val., leidžiasi 16.33 val. Dienos ilgumas 8.05 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 9.44 val., leidžiasi 19.55 val.
Vardadieniai:
Agnietė, Galiginas, Garsė, Ineza, Inesa, Ineta, Ina
Datos:
Tarptautinė sportinių kelnių diena
Sausio 21-oji Lietuvos istorijoje:
1387 — Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pradėta diegti katalikybė.
1906 — gimė lietuvių poetas ir vertėjas Konstantinas Snarskis, pasirašinėjęs K. Žvangulio slapyvardžiu. Mirė 1980 m.
1951 — gimė poetė Česlova Jakštytė.
1967 — mirė poetas Jovaras (tikrasis vardas — Jonas Krikščiūnas). Gimė 1880 m.
2001 — popiežius Jonas Paulius II paskelbė Vilniaus arkivyskupą Audrį Juozą Bačkį paskelbė kardinolu.
Sausio 21-oji pasaulio istorijoje:
1793 — už valstybės išdavystę giljotinuotas Prancūzijos karalius Liudvikas XVI.
1905 — gimė garsusis madų dizaineris prancūzas Christian Dior (Kristianas Dioras). Mirė 1957 m.
1908 — Niujorke buvo priimtos taisyklės, draudžiančios moterims rūkyti viešose vietose.
1911 — pirmą kartą organizuotas Monte Karlo automobilių ralis.
1924 — nuo kraujo išsiliejimo į smegenis mirė Rusijos bolševikų lyderis Vladimiras Leninas.
1950 — Londone mirė anglų rašytojas, romano „Gyvulių ūkis“ autorius George Orwell (Džordžas Orvelas). Gimė 1903 m.
1954 — JAV baigtas statyti pirmasis branduolinis povandeninis laivas „Nautilus“.
1970 — Irake, apkaltinus bandymu nuversti vyriausybę, mirties bausmė įvykdyta 12 asmenų.
1976 — anglų-prancūzų viršgarsinis lėktuvas ,,Concord“ pradėjo reguliarius skrydžius.
1977 — Italijoje buvo legalizuoti abortai.
1990 — Rytų Vokietijos komunistai nušalino nuo pareigų Egon Krenz (Egoną Krencą) bei dar 13 politinio biuro narių, kurie pranašavo Berlyno sienos kritimą.
1991 — aplink Latvijos parlamentą savanoriai pastatė barikadas, mėgindami apsisaugoti nuo galimo sovietų dalinių puolimo.
1996 — Palestinos lyderis Yasser Arafat (Jaseras Arafatas) laimėjo rinkimus, surinkęs 88 procentus rinkėjų balsų.
Sausio 21-oji šou pasaulyje:
1925 — gimė anglų komikas Benny Hill (Benis Hilas). Mirė 1992 m.
1941 — Madride, Ispanijoje, gimė operos tenoras Placido Domingo (Plačidas Domingas).
1962 — gimė prancūzų aktorė Marie Trintignant (Mari Trentinjan). 2003 m. rugpjūčio 1-ąją Vilniuje ji buvo sumušta savo draugo prancūzų roko grupės „Noir Desir“ dainininko Bertrand Cantat (Bertrano Kanta), perdozavusio narkotikų. 41 metų prancūzų aktorė penkias dienas išbuvusi komos būsenos, vienoje iš Paryžiaus apylinkių ligoninių mirė nuo smegenų edemos.
1966 — susituokė ex-bitlas George Harrison (Džordžas Harisonas) ir modelis Patricia Anne Boyd (Patricija Ana Boid).
1976 — gimė „Spice Girls“ narė Emma Lee Bunton (Ema Li Banton).
1978 — grupės „Bee Gees“ albumas „Saturday Night Fever“ 24 savaites išsilaikė topų viršūnėje.
1996 — įvyko 53-oji Auksinių Gaublių įteikimo ceremonija. Buvo apdovanoti geriausi aktoriai: Melas Gibsonas (Melas Gibsonas), Nicole Kidman (Nikolė Kidman), John Travolta (Džonas Travolta).
2014 — Holivudo aktorius Johnny Depp (Džonis Depas) susižadėjo su aktore Amber Heard (Amber Herd).
